Con la llegada del calor y el verano cada vez más cerca, regresa un actor fundamental de estos meses, como son los mosquitos. Estos pequeños insectos nos dejan molestas picaduras o nos impiden dormir con su zumbido. Para evitar esto, existen multitud de productos químicos o remedios caseros, sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que las plantas también son unos repelentes de mosquitos muy eficaces. Es por eso por lo que te traemos las mejores plantas antimosquitos.

Plantas antimosquitos

Estas son las mejores plantas que, si las pones en las ventanas o en los balcones de tu casa, lograrás que los mosquitos no entren a ella.

Citronela

El extracto de citronela está presente en multitud de productos antimosquitos. Sin embargo, se puede usar simplemente la planta como repelente en casa, ya que los ahuyenta gracias a su intenso olor.

Menta

Otra de las plantas más populares en esta tarea, no solo es bonita y huele bien, también repele a los mosquitos. Además, las propiedades antisépticas de sus hojas la hacen perfecta para calmar las picaduras.

Geranio

Perfecta para adornar las fachadas de las casas y, además, muy fáciles de cuidar, los geranios además, son de las plantas más eficaces a la hora de ahuyentar a los mosquitos.

Lavanda

Esta planta es ideal para las personas descuidadas, ya que no solo ahuyenta a as moscas, mosquitos, pulgas y demás insectos, también es muy resistente y no requiere de muchos cuidados, aunque no hay que dejar que le dé el sol directamente.

Romero

La clave por la que el romero es una planta que es genial a la hora de repeler los mosquitos se encuentran en el geraniol, un componente que los mosquitos intentan evitar.