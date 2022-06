Durante el verano, el protagonismo que tiene la colonia durante el resto del año, aumenta. Y es que, en los meses de calor, mucha gente opta por colonias para ayudarles a estar frescos. Al margen de perfumerías y droguerías, en los supermercados también se venden fragancias. Entre ellos, destaca Mercadona, la cual tiene este perfume que está arrasando.

El perfume de Mercadona para este verano

Y es que, una de las fragancias más vendidas este verano y la que más éxito tiene en Mercadona, su nombre concreto es Extra Time, la cual es una colección que se ha ganado un nombre en los supermercados y entre todos los perfumes disponibles, el que más éxito tiene es Eau de parfum para mujer.

Esta colonia fue lanzada en las navidades de 2019 y ya desde entonces tuvo un éxito considerable que, en estos meses se ha visto incrementado. Tiene un olor fresco con aroma dulce y embriagador, además de una gran duración, de ahí su nombre, "extra time". Se vende en un bote de 50 ml.

En cuanto al diseño del packaging es moderno y urbano, con tonos dorados y rosas, además de frases como “I really need a day between Saturday & Sunday”, que significa "Verdaderamente necesito un día entre el sábado y el domingo".

El precio del frasco de perfume es de 6,50 euros, por lo que los 100 ml salen a 13 euros.