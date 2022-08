Si por algo se está caracterizando este verano es por ser abrasador y, por eso, Lidl no para de aportar soluciones con el fin de que lo sobrellevemos lo mejor posible gastando cantidades de dinero muy pequeñas.

Uno de los problemas que tenemos en casa son las ventanas, en especial cuando el sol les da de manera directa aumentando la temperatura interior si no hacemos algo para evitarlo, y aquí es donde entra la persiana térmica de Lidl.

Nos evita mucho calor por tan solo 14,99 euros

Poco a poco, Lidl se está posicionando en el mundo de los accesorios del hogar, haciéndole la competencia directa a Leroy Merlín, una marca especializada en estos productos, aunque con precios que suelen ser más altos.

Así, lo que propone este supermercado alemán es una persiana térmica que sirve tanto para proteger del sol como del frío, aunque lo que nos interesa ahora mismo es lo primero, que no deje que el sol incida sobre nuestra vivienda.

La instalación es muy sencilla, ya que trae unos soportes que se pueden colocar en marcos de hasta 25 mm y sus medidas son de alrededor de 60 x 130 cm. Se puede recortar el exceso si vemos que es demasiado grande.

Vamos a poder comprarla en blanco y en gris, pero es mejor el gris si queremos evitar el sol. Con ambos colores también vamos a conseguir más privacidad, algo de agradecer cuando tenemos vecinos que no dudan en echar un vistazo al interior de nuestra casa.

Además, nos ayudará a dormir mejor, ocultando esos primeros rayos del sol que nos suelen despertar si nos dan de forma directa en la ventana, tanto por la luz que entra como por el calor que producen.

Conviene no esperar demasiado si tenemos la idea de adquirir la persiana, puesto que estos productos de temporada no suelen tardar en agotarse, al saber todo el mundo que Lidl ofrece artículos de una calidad muy alta a precios muy bajos, algo que otros comercios no pueden hacer.