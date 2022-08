En el momento de vestir una casa, son muchos los muebles y accesorios que se necesitan para crear lo que conocemos como un verdadero hogar. Muebles fundamentales, y totalmente necesarios, pero también pequeños detalles que nos hacen la vida más cómoda y sencilla. Sin embargo, hay un elemento común en todos ellos: necesitamos que estén acorde a la decoración que hayamos elegido.

Sin embargo, encontrar accesorios de hogar que sean útiles y, además, bonitos, no siempre es fácil. A no ser que te asomes al infinito catálogo que te ofrece Ikea. El gigante de la decoración del hogar no cesa de crear elementos que, sin perder su lado práctico, resultan un excelente complemento de decoración. Y este es el caso del que presentamos: útil porque con él podrás recordarlo todo, y con un diseño especial que quedará perfecto en cualquier rincón de casa.

Svensas, decoración y recordatorio todo en uno

Se trata, ni más ni menos, que de una pizarra magnética y la han bautizado con el nombre de Svensas. A simple vista parece un tablero más donde colgar notas o dejar recados; sin embargo, es importante destacar su gran utilidad, no solo para utilizarlo como pizarra, sino para poder componer sobre él distintos dibujos, fotografías o escenas, formando un diseño original que nos puede hacer la vez de original cuadro.

La superficie de este tablero ha sido fabricada con un material especial, acero revestido en polvo, de forma que puedes escribir con una tiza para no olvidar cualquier cita, teléfono o receta; así como poder colgar papeles, fotografías o tarjetas a través de los imanes. De ahí que se convierta en elemento totalmente útil pero también capaz de crear espacios decorativos únicos.

Apta para cualquier lugar de la casa

La pizarra Svensas es muy sencilla de limpiar, bastará con un paño húmedo y un poco de jabón. Además, puedes colocarla de forma muy fácil en cualquier rincón, adaptándose a la posición horizontal o vertical. Tiene unas medidas de 60 x 40 centímetros.

La encontrarás en cualquier tienda Ikea a un precio estupendo: 15 euros. ¿Quién puede resistirse a un complemento tan versátil?