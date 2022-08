Siempre se ha dicho que la lectura ayuda a ejercitar la memoria, pero la reciente investigación de Richard Restak (un reputado neurocientífico y antiguo presidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría) ha afinado más todavía en esa teoría.

Según The Complete Guide to Memory: The Science of Strenghtening Your Mind existe un género literario que contribuye más que los demás a evitar los lapsus de memoria. Este tipo de pérdidas son completamente normales, aunque conforme aumenta la edad se vuelven más frecuentes y crónicos.

Aunque la pérdida de memoria está asociada inevitablemente a la edad, se ha demostrado que con los métodos adecuados puede prevenirse y mejorarse; incluso en los peores casos en enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

El método de un neurólogo para no perder la memoria

En su estudio, Restak planteó que muchas personas mayores que empiezan a tener lapsos de memoria dejan de leer novelas de ficción porque les resulta difícil seguir el argumento o recordar a los personajes.

La recomendación del neurólogo para todas las personas que quieren fortalecer su memoria es que realicen justamente lo contrario. Leer novelas de ficción obliga al cerebro a trabajar la memoria de trabajo u operativa en contraposición a la memoria episódica o a corto plazo.

La memoria de trabajo, tal y como apunta el neurólogo, es la más práctica de las tres, y nos ayuda a ejecutar una función correctamente a partir de la información que retenemos. Por su parte, la memoria a corto plazo es la que utilizamos para retener datos que vamos a utilizar de forma prácticamente inmediata (por ejemplo, dónde hemos puesto las llaves), mientras que la episódica ayuda a retener recuerdos e información durante mucho tiempo.

Aunque es natural que a partir de los 30 años esta función cerebral se vaya deteriorando, Restak recomienda ejercitarla diariamente leyendo literatura de ficción para prevenir las pérdidas y lapsos.