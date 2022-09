Aunque no nos sorprende que prácticamente todos los establecimientos utilicen técnicas de marketing para aumentar sus ventas, sí que nos quedamos perplejos cuando las descubrimos. A simple vista estos trucos son indetectables: la mayoría de las personas vamos a hacer la compra sin tener en mente que, detrás de cada detalle, hay un persona escudriñando nuestro comportamiento para encontrar la forma de que nos gastemos más dinero y así aumentar la cesta de la compra.

Los supermercados no son una excepción, todos sin distinción se valen de diferentes estrategias para conseguir que nos dejemos más dinero en sus estanterías. Estas técnicas de persuasión para aumentar las ventas son prácticamente infalible si no se conocen, y hasta que no las escuchas por primera vez no te das cuenta de que están funcionando contigo.

La estrategia de las tiendas para sacarte más dinero

Los precios de los productos, la altura a la que están colocados, la disposición de las secciones: todo está medido y pesado para maximizar las ventas de los supermercados.

Uno de los trucos más ingeniosos de las tiendas para que gastes más es hacer cambios en la organización: cada dos por tres, cambia la posición de la panadería, de las cajas o directamente de todas las secciones del establecimiento. El objetivo de esto es evidente: al alterar el recorrido habitual de los clientes, estos tienen que recorrer pasillos que, de otra forma, no habrían vuelto a pisar porque ya saben que ahí no hay nada que necesiten.

Dentro de esta estrategia, una práctica muy concreta y eficaz es esconder las salidas y cajas para que el usuario se pierda dando vueltas y añadiendo artículos al carrito mientras recorre la superficie. De esta forma, aunque siempre vayas al mismo supermercado de tu barrio tendrá que pasar por todas las áreas antes de pagar.

Otras técnicas para que gastes más

Además de la práctica de cambiar las cosas de sitio para obligarte a dar más vueltas por los pasillos, los supermercados utilizan otras muchas técnicas: por ejemplo, sitúan los productos destinados a los niños en estanterías que están a su altura, para que puedan coger el artículo sin permiso de sus padres.

Otra técnica muy extendida es crear un fila única muy larga con estanterías llenas de productos de poco valor, como snacks, juguetes y caprichos para que conforme va avanzando la cola los clientes vayan echando cosas a su cesta y aumenten el tique final.