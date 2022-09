Sin duda, el final del verano no nos quita las ganas de piscina al aire libre. No solo por las altas temperaturas, sino por el buen tiempo que previsiblemente se mantendrá en el sur de la Península hasta bien entrado el otoño. Aun así, no hace falta que el termómetro acompañe para imaginarnos a nosotros mismos disfrutando de un agradable chapuzón para saber que una vivienda con piscina y jardín por 50.000€ es una gran oportunidad.

El portal inmobiliario Idealista ha publicado los más de 65.000 inmuebles de estas características que actualmente están a la venta en su plataforma, y la noticia ha corrido como la espuma. No es para menos: ya que los chalets con piscina y jardín desde 50.000€ que encontramos en el portal están repartidos por todas las comunidades autónomas de España: por ejemplo, un chalet adosado con jardín y piscina en Madrid desde 64.400€; o una casa-chalet en el Camping de Playa Honda - Playa Paraíso de Cartagena por 50.000€. Más allá de la comodidad de disponer de un jardín con piscina en verano, Idealista también aprovecha para mencionar cuáles son las ventajas principales de tener una vivienda independiente como un chalet: como la privacidad, la capacidad de decorar y trabajar el jardín al gusto particular de cada uno, poder disfrutar de la piscina y la terraza sin horarios (al contrario que en las comunidades de vecinos, donde si hay unas normas estándares para todos los propietarios), además del evidente incremento del valor de un inmueble con estas características.