Mercadona está sacando constantemente nuevos productos, la mayoría de ellos de su propia marca, Hacendado. Algunos de ellos alcanzan un considerable éxito. Entre ellos se encuentra el nuevo café que ha sacado y que está arrasando gracias a su sabor y económico precio.

El nuevo café de Mercadona

Su nombre es "Double Espresso", se trata de unas cápsulas de café molido de tuesta natural cuya intensidad es de ocho puntos sobre doce. El paquete cuesta 3,30 euros y contiene 16 unidades de ocho gramos cada una. Una cápsula da para una taza de 110 mililitros.

Este café es ideal tanto para las mañanas durante el desayuno, como para la tarde. Tal es el caso que muchos clientes de Mercadona han mostrado su satisfacción con el café en redes sociales con comentarios como, "está bastante bueno, yo lo empecé a usar hará dos semanas" o "yo soy muy cafetero y no me suelen gustar otras marcas de las baratas, pero esté café esta bien lo he probado hoy y seguramente seguiré comprándolo".