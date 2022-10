Angy Fernández, la actriz conocida por interpretar a Paula en Física o Química, ha pasado unos días ingresada en un hospital de Málaga. Aunque ya ha obtenido el alta y, según ha confirmado a través de sus redes sociales, se encuentra en su casa, la joven ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica del tubo digestivo: la enfermedad de Crohn.

La estrella acudió al hospital de Málaga, donde se encontraba para la presentación del musical 'Godspell' en el Teatro del Soho CaixaBank, tras sentirse indispuesta. Allí, después de realizarse varias pruebas, le confirmaron sus principales sospechas y la de los médicos. Lo que parecía una apendicitis o alguna infección menor se confirmó como la enfermedad de Crohn.

"No es apendicitis, es diverticulitis o enfermedad de Crohn", explicaba en su cuenta de Instagram, y reconocía que no le pillaba por sorpresa, ya que "al ser celiaca había más posibilidades". Después de que "le cebasen a antibióticos" para impedir que se "extendiese la infección", la joven actriz agradecía al personal sanitario: "Me encuentro mucho mejor. Muchas gracias a los doctores y enfermeras que me han cuidado tan bien".

'Godspell', el nuevo musical de Antonio Banderas que llega a Málaga

'Godspell' el nuevo proyecto musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón donde actúa Angy Fernández junto a Pepe Nufrio, Víctor Ullate Roche, Roko, Aaron Cobos, Andro Crespo, Jana Gómez, Raúl Ortiz, Laia Prats, Noemí Gallego, Javier Ariano, Nuria Pérez, Daniel Garod y Mónica Solaun; se estrenará el próximo 3 de noviembre en el Teatro Soho de Málaga.

En palabras de Antonio Banderas, "No es una obra religiosa. Recupera los valores del cristianismo de una forma laica" como "reír, amar, cantar, jugar...vivir, hasta morir" y su origen se remonta a 1971, cuando fue creada por John-Michael Tebelak y el compositor Stephen Schwartz para una tesis universitaria.