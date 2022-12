Desde hace años las cazadoras de cuero son las favoritas de muchas personas, ya que si se saben combinar aportan un estilo único e inconfundible, que las convierte en una de las joyas de nuestros armarios.

El problema es que no se pueden meter a la lavadora, de forma que muchas personas no las compran porque creen que es complicado limpiarlas, cuando esto no es así.

Primero nos encargamos del forro interior

Una chaqueta de cuero, como cualquier otra, tiene un forro interior que es el que está en contacto con nuestra piel y el que más sufre, al estar rozando con la ropa que llevamos debajo e impregnándose del sudor que vamos emanando, aunque sea invierno.

Así, antes de limpiar el cuero hacemos lo propio con el forro, concentrándonos en la zona de las axilas y los puños, revisando el resto por si hay que quitar alguna mancha. Esto lo hacemos mezclando agua y detergente líquido (muy poco) en un bol.

En este recipiente mojamos el trapo y lo pasamos por el forro interior, dejando que la chaqueta se seque al aire por sí sola, sin emplear calor en ningún momento y ayudándonos de un paño de microfibra si se nos ha ido la mano con el agua.

Después limpiamos el cuero

La parte externa, el cuero, también se mancha, pues es la que está expuesta. Por eso, con el paso de los días no es raro que aparezca suciedad que lo afea bastante, en especial si la piel es de tonos claros al verse menos la porquería si la chaqueta es negra.

Sea del color que sea, a la hora de limpiarla solo hay que mojar un paño en agua micelar o desmaquillante, frotando la mancha hasta que ya no se vea.

Si hay una cazadora clásica, esa es la de cuero, la cual muchas personas dejan de comprar pese a que les gusta pensando que el mantenimiento es complicado, cuando se puede hacer con los productos que todos tenemos en nuestra casa.