Vigilar la alimentación es uno de los grandes objetivos en la actualidad. Llevar una dieta sana en la que primen los alimentos naturales es una práctica que cada día se instala con más fuerza en la sociedad, y no es para menos. La alimentación es el pilar principal de la salud, de ahí que sea primordial evitar ciertas sustancias y procesos de elaboración que resultan poco saludables.

Uno de los grandes perjudicados en esta criba es el azúcar. La mayoría de alimentos procesados, que adquirimos en el supermercado, llevan este nutriente en cantidades importantes, algo que resulta contraproducente.

De ahí que sea necesario leer con detenimiento las etiquetas, además de comprender todos sus ingredientes, que no siempre es fácil. En el caso del azúcar, puede que no aparezca como tal. Pero ¿Cuáles son esos alimentos y cómo detectar el azúcar invisible?

Los 15 alimentos que contienen azúcar sin que tú lo sepas

A continuación, presentamos el listado en el que se nombran los alimentos y, también, aquellas marcas en las que se ha detectado un índice más alto de azúcar.

Leche de crecimiento Puleva Bebé 3. Potitos de verdura Nutribén +4. Pizzas prefabricadas Campofrío de jamón y queso. Cereales para el desayuno Special K Classic de Kellogg's. Galletitas saladas de Hacendado. Bebidas isotónicas como el Aquarius de limón. Tomate frito Orlando. Mayonesa como la de Hellmann's. Crema de cacahuete del Capitán Maní. Crema de verduras mediterránea de Knorr. Pan de molde blanco sin corteza de Bimbo. Yogur natural infantil, Yogolino de Nestlé. Patatas fritas de bolsa campesinas de Lays. Zumo de frutas con leche, Bifrutas tropical de Pascual. Embutidos como el salchichón de la marca Revilla.

Estos son los alimentos que no sabías que contenían azúcar. No obstante, el azúcar tomado con moderación no es perjudicial, de hecho, es un nutriente que aporta gran energía. No renuncies a él, pero siempre de forma natural y en pequeñas dosis.