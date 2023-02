La guerra de Ucrania y la escalada de los precios de la energía y las materias primas están produciendo graves alteraciones en el mercado de la alimentación y los productos básicos. Los precios no dejan de crecer y cada vez son las familias que denuncian que no pueden llegar a fin de mes a pesar de las ayudas del Gobierno.

Una de las medidas más significativas que tomó el Ejecutivo fue quitar el IVA de algunos productos básicos y reducir el de otros, pero los resultados no parecen haber sido los esperados: aunque los supermercados aseguran no haber absorbido el margen tras la retirada de los impuestos, algunas organizaciones como FACUA o los propios consumidores denuncian que esto no ha sido así.

Las cadenas de distribución y las marcas justifican la subida de precios en un incremento de los costes fijos y el precio de los combustibles para transportar la mercancía, pero entre unos y otros nadie ha conseguido ponerse de acuerdo todavía.

Ahora, ha saltado la liebre con una práctica engañosa que podrían estar llevando a cabo algunas marcas: la reduflación, una técnica que consiste en mantener el precio de un artículo pero bajar la cantidad del mismo.

Un estudio de FACUA alertó de que la reduflaccón es una trampa que utilizan varias marcas de algunos productos concretos: por ejemplo los cereales de Nestlé Fitness, que redujeron su cantidad de 450 a 375 gramos aunque subiernon el precio casi un 10% más.

Otros productos en los que FACUA ha detectado el uso de la reduflación han sido la hogaza de pueblo o la barra de pan gourmet con aceite de oliva de Aldi; el Gel Sanex o las patatas Ruflles sabor jamón: en total, Facua ha determinado que 4 de cada 10 alimentos analizados ha subido los precios por encima del 30% en tan solo un año.