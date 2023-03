Sí, has visto bien: una pelota de tenis en la lavadora. Si te has dado una vuelta por las redes sociales y te has encontrado con este curioso fenómeno, has visto bien. Como muchas otras prácticas extravagantes pero eficientes, esta tendencia se ha popularizado en redes sociales, aunque no es un challenge o reto popular, simplemente una forma que cada vez se ha extendido más de mantener el orden y la limpieza en casa.

Lavar la ropa es algo que la mayoría de personas hacemos, mínimo, una vez a la semana: sábanas, cortinas o prendas de ropa. La lavadora es uno de esos electrodomésticos que desde que se democratizaron se han vuelto completamente imprescindibles para nuestro bienestar y calidad de vida. No solo podemos tener nuestro vestuario limpio en cuestión de media hora, otra de las grandes ventajas es que no tenemos que lavar la ropa a mano. El truco viral para convertir la lavadora en secadora Antes de la llegada de las lavadoras, las personas tenían que quitar la suciedad de sus camisetas, pantalones o vestidos a mano: una actividad que requería mucho tiempo y esfuerzo y que ahora se consigue simplemente pulsando un botón. El truco de las pelotas de tenis en la lavadora El método de meter una o dos pelotas de tenis en la lavadora ha cambiado la vida de mucha gente, especialmente de aquellos que tienen en casa una mascota. Además de seguir correctamente las instrucciones del fabricante de los productos que utilicemos para lavar, también podemos incorporar algunos trucos o técnicas para mejorar significativamente la calidad de nuestra colada. En este sentido, las pelotas de tenis dentro del tambor de la lavadora tiene dos utilidades: que la ropa quede más esponjosa es uno de ellos y, otro, que se seque mucho más rápido. Gracias al movimiento de las dos esferas dentro del espacio facilitan la circulación del aire entre las prendas, consiguiendo que no se peguen y queden así menos húmedas. Pero, sin duda, el mayor beneficio de meter pelotas de tenis junto a la ropa que vamos a lavar es eliminar las pelusas y los pelos de nuestros perros o gatos.