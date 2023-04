Las llamadas desde números de teléfono ocultos o desconocidos están a la orden del día: en ocasiones, simplemente son operadores de compañías que realizan ventas telefónicas; pero en los últimos meses se ha extendido un tipo de llamada distinta a habitual en la que una persona intenta cambiarte de empresa.

Estas nuevas y extrañas llamadas, calificadas como 'llamadas silenciosas' o 'llamadas en silencio', son un tipo de intento de estafa en la que al responder al número de teléfono desconocido, el emisor de la llamada no contesta y cuelga al poco tiempo de escuchar la voz del remitente. La primera hipótesis cuando recibimos este tipo de contactos a través de nuestro 'smartphone' es que se trata de un simple error, pero al ocurrir varias veces empezamos a sospechar.

¿Por qué me llaman y no contestan o me cuelgan?

La razón detrás de estos extraños contactos es, al parecer, un sistema automático que utilizan los centros de llamadas para optimizar el tiempo. Según la teoría más extendida, las empresas que se dedican a realizar este tipo de ventas telefónicas, prueban a llamar mientras los operadores están atendiendo a otros clientes o posibles clientes para comprobar previamente la lista de números de teléfono y así optimizar el tiempo.

Pero, en muchas ocasiones, esta es directamente una vía para obtener datos personales y utilizarlos después de forma fraudulenta. Con una sola llamada de teléfono, es difícil que nos intervengan la cuenta bancaria u obtengan información realmente sensible, pero en cualquier caso forman parte de una estrategia mayor para perjudicar a la víctima.

Lo mejor que podemos hacer para evitar este tipo de contactos es bloquear las llamadas de contactos que no tengamos guardados en el teléfono y, en caso de que no sea posible por las características de nuestro terminal, no descolgar el teléfono cuando recibimos una llamada de este tipo.