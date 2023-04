Adelgazar es un objetivo que comparten muchas personas, especialmente después de las fechas donde se producen las comidas más copiosas como la Navidad o de cara al verano. La mejor forma de bajar de peso es, siempre con la supervisión de un profesional, alcanzar una combinación saludable de alimentación equilibrada, actividad física y estilo de vida.

En concreto, en el campo de la alimentación, es importante seguir una dieta variada y equilibrada, que incluya una variedad de alimentos ricos en nutrientes, como frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos. Además también hay que evitar los alimentos procesados y ricos en calorías, y reducir el consumo de azúcar y grasas saturadas.

Sobre la actividad física, es recomendable realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana. Esto puede incluir caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, levantar pesas u otras actividades que te gusten y te mantengan activo.

La infusión para bajar de peso que sí funciona

Perder peso no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana: se trata de un proceso lento y gradual, que debe estar supervisado por un médico o un nutricionista que oriente al paciente por los camino a seguir para aumentar la eficacia y evitar el efecto rebote.

Además de la actividad física y la dieta, las personas que intentan bajar de peso recurren a suplementos o infusiones para acelerar su metabolismo. En este sentido, no hay una única infusión que pueda ayudar a adelgazar por sí sola, ya que la pérdida de peso depende de muchos factores, incluyendo la dieta, el ejercicio y la salud en general. Sin embargo, algunas infusiones pueden ser beneficiosas para el proceso de pérdida de peso, ya que pueden ayudar a controlar el apetito, aumentar la quema de calorías y mejorar la digestión.

Según el estudio Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans de Dulloo AG, Duret C, Rohrer D, el té verde contiene catequinas y cafeína, que pueden ayudar a aumentar la tasa metabólica y la quema de grasas.

Otra infusión que puede ayudarnos a bajar de peso es el té de jengibre que según el estudio Ginger consumption enhances the thermic effect of food and promotes feelings of satiety without affecting metabolic and hormonal parameters in overweight men: A pilot study. Metabolism puede aumentar la termogénesis y reducir la sensación de hambre.

Entre las opciones de tés para adelgazar, también está el preparado a base de hibisco: una infusión que puede ayudar a reducir la absorción de grasas y carbohidratos, lo que puede ayudar a controlar el peso", tal y como explica The effects of sour tea (Hibiscus sabdariffa) on hypertension in patients with type II diabetes.

Por último, una buena opción para adelgazar es el té de menta, por sus propiedades que ayudan a mejorar la digestión y a reducir el apetito según Peppermint oil promotes hair growth without toxic signs.