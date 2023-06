Cuando se acerca el verano, adelgazar se convierte en el objetivo de muchas personas. Ponernos "en línea" de cara al verano es una práctica cada vez menos popular (porque tendemos a cuidarnos más a lo largo de todo el año y a aceptar nuestros cuerpos tal y como son) pero aun así es inevitable que una importante mayoría decida sumarse a las dietas más estrambóticas y las técnicas más invasivas para bajar de peso cuando comienzan los meses de calor.

Está claro que el principal truco para que una dieta funciones es que esté supervisada por un profesional: si un médico o un nutricionista respalda nuestras decisiones y nos ayuda a realizar un seguimiento de qué comemos y en qué cantidades, nuestro plan para adelgazar va a ser mucho más rápido, efectivo y saludable.

Lo habitual es que, además de consultar con un especialista que nos guíe a través del camino para bajar de peso, tengamos que hacer algo de ejercicio para entrar en el llamado "déficit calórico" que va a provocar que nuestro cuerpo consiga la energía quemando los depósitos de grasa que consideramos que nos sobran.

La dieta de la piña para adelgazar en tres días

Las personas que buscan un método efectivo para bajar significativamente de peso en dos o tres días suelen recurrir a productos diuréticos que reducen al mínimo el consumo de calorías y favorecen la expulsión de líquidos del cuerpo. Aunque estas dietas son peligrosas y no cuentan con un respaldo nutricional para su aplicación, son muchos quienes las ponen en práctica de cara a un evento o acontecimiento en el que quieren verse más delgados, pero en ningún caso son garantía de una pérdida de peso saludable y a largo plazo, ya que este tipo de sistemas favorecen el temido efecto rebote.

Una de las dietas diuréticas para perder peso de forma rápida es la dieta de la piña que consiste, básicamente, en alimentarse a base de piña durante dos o tres días (acompañándola de proteína como pollo, pavo o pescado).

Para hacer la dieta de la piña, esta fruta se puede preparar en diferentes formatos como batidos, helados, infusiones o incluso piña a la brasa o a la plancha acompañada de verduras o proteínas.

Duración máxima de la dieta de la piña

Las dietas diuréticas para perder peso no son recomendables desde el punto de vista médico o nutricional y mucho menos sin la supervisión de un profesional; pero, si aun así quieres probarla, es importante que sepas que no puedes sostenerla durante más de dos o tres días por suponer una pérdida importante de importantes macronutrientes que pueden favorecer la pérdida de líquido y músculo, pero no de grasa.