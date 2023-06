'Air fryer' o freidora de aire: no importa cómo la llamemos pero, sin duda, se ha convertido en el electrodoméstico de moda de un tiempo a esta parte. Antes del año 2020, muy pocas personas sabían qué era esta aparato o para qué servía y ahora no quedan muchas personas que bien la tienen en su casa o en su lista de deseos.

El gran éxito de este aparato radica en que permite 'freír' los alimentos sin utilizar prácticamente aceite. Al prescindir de la grasa para preparar algunos platos, el resultado es una reducción inmediata del aporte calórico que casa muy bien con los objetivos 'fitness' y de adelgazar que tienen muchas personas.

Antes de la freidora de aire, las personas que querían llevar una dieta sana y equilibrada por el motivo que fuera tenían que decir adiós a las patatas fritas, a los nuggets o a cualquier elaboración que requirieran grandes cantidades de aceite en la sartén. Ahora, con este nuevo aparato y una dieta equilibrada se pueden mantener todos estos deliciosos platos con un sabor muy parecido a los originales.

Pero, si bien la freidora de aire tiene muchísimas ventajas, también hay algunos inconvenientes que muchas personas no conocen. Por ejemplo, existen algunos alimentos que directamente no se pueden preparar en la 'air fryer' o que no quedan de la misma forma.

A pesar de esto, la freidora de aire siempre da sorpresas: así ha sucedido con el último artículo publicado en la sección El Comidista de El País donde explican 'Trucos y recetas de un bar que cocina con freidora de aire, desde mejillones hasta torreznos'. De la selección que se incluye en este artículo (champiñones con hierbas aromáticas, torreznos o hamburguesas) uno de los platos que más ha llamado la atención son los 'Mejillones a la marinera'.

Según recoge El País, para prepararlos tan solo hace falta 15 minutos, 300 gramos de mejillones, 200 gramos de tomate triturado, zumo de limón, perejil, orégano, pimienta y sal. Su elaboración comienza colocando el tomate, el orégano y la pimienta durante 3 minutos a 190 grados para crear la salsa. Después, se mezclan los mejillones con el perejil, el zumo de limón y la sal y se añaden a la cesta. Se dejan 6 minutos a 190 grados removiendo en el medio y, después, se sacan y se les echa la salsa por encima.