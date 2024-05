Este alimento está en todas las cocinas y tiene fama de saludable, pero los expertos piden eliminarlo de la dieta

El ritmo de vida acelerado se impone en el un día a día donde cada vez parece haber menos espacio para la dieta sana y equilibrada que todos sabemos que debemos llevar. En este sentido, los nutricionistas ponen el acento en la necesidad de buscar alternativas para huir de los productos ultraprocesados y comer alimentos frescos, de calidad y proximidad para mantener un estado de salud óptimo.

Llevar una dieta saludable no solo nos aporta los nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente: lo que comemos también condiciona las enfermedades que podemos sufrir y nos ayuda a promover nuestro bienestar en general. En este sentido, comer alimentos ultraprocesados y de baja calidad se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los profesionalies de la salud por las consecuencias que puede tener a largo plazo.

El alimento que todos tenemos a mano y que muchos piden retirar

Uno de los alimentos que ha sido objeto reciente de este debate ha sido el sándwich mixto: una opción muy popular entre pequeños y mayores, que puede apañarnos cualquier comida en momentos de prisa o pereza donde no tenemos tiempo de sentaros a cocinar una cena más elaborada.

A primera vista, comer un sándwich mixto es una forma rápida y sencilla, pero los expertos piden que nos lo pensemos dos veces ya que puede resultar perjudicial para la salud si se consume con una frecuencia superior a la que debería.

Para empezar, el pan de molde que utilizan la mayoría de sándwiches mixtos está hecho a partir de harinas refinadas y sometido a diversos procesos que merman su calidad nutricional. Esta combinación puede causar efectos inflamatorios en el organismo, contribuir al aumento de peso y a acrecentar otros problemas de salud relacionados con una dieta poco saludable.

Respecto al jamón cocido, muchos productos disponibles en el mercado contienen una baja proporción de carnre de cerdo real y son más bien una combinación de aditivos, conservantes y otros ingredientes que aportan un escaso valor nutriciona. Esta mala calidad del jamón cocido puede dar lugar a un consumo excesivo de grasas poco saludables y otros componentes dañinos para la salud.

Respecto al queso en lonchas, el que suele utilizarse en estos casos suele ser un producto ultraprocesado que contiene una buena variedad de aditivos y conservantes. Este tipo de quesos, que no lucen especialmente por su buena calidad, no solo no tienen especial buen sabor y textura sino que además pueden acarrear problemas de salud.