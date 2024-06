Alerta de la Policía Nacional por la amenaza a los datos privados de media España: la nueva estafa que los roba por 'bluetooth'

El rol de la Policía Nacional en la proteción y seguridad de los ciudadanos es fundamental. Desde este cuerpo no solo se abordan los desafíos tradicionales, sino que también se atajan las nuevas amenazas que surgen en el mundo digital.

A lo largo de los últimos eses, esta institución se ha puesto manos a la obra en plataformas como TikTok con la intención de educar y alertar a la población sobre los peligros cibernéticos que se ciernen sobre ella y que podrían llegar a comprometer su segurida personal.

En un mundo cada vez más interconectado las estafas y los ciberataques están a la orden del día: un contexto en el que son especialmente vulnerables los grupos con más barreras digitales y con menos herramientas para hacer frente a estas amenazas.

Entre estas estrategias para aprovecharse de los ciudadanos una nueva estafa ha hecho saltar las alarmas de la Policía Nacional: la estafa conocida como Bluesnarfing, que aprovecha una función aparentemente inofensiva de lso teléfonos como es el Bluetooth y que buena parte de los españoles llevamos activada sin quererlo y sin tenerlo planeado.

Nueva alerta de la Policía Nacional por esta estafa

En la última publicación de la Policía Nacional podemos escuchar las advertencias sobre el 'bluesnarfing': una técnica de ciberataque que, según relatan, explota la conexión Bluetooth activada en los teléfonos móviles.

Los agentes detallan que los ciberdelicuente se sitúan a una distancia de entre 10 y 15 metros del objetivo para aprovechar la conexión para acceder de forma clandestina a la información delicada que se encuentra en el teléfono.

Entre la información que se sustraen pueden estar contactos, correos electrónicos, mensajes, archivos personales etc, que pueden ser utilizados para distintos fines ilícitos como la suplantación de identidad, extorsión o venta en la dark web.

La principal recomendación de la Policía Nacional para no caer en esta estafa es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Además, también debemos entrar en los ajutes y configurar nuestro dispositivo como 'no detectable'. Por último, es importante que rechacemos cualquier solicitud que no provenga de un contacto conocido.