Importante alerta de la Policía a la población: si te paran y te dicen esto en la calle, sal corriendo

Las ciberestafas llevan meses acaparando la atención del la Policía y la ciuadanía debido al cada vez mayor número de delitos que se cometen a través de Internet. Pero, con todo, es importante recordar que los métodos tradicionales para robar no han desaparecido ni mucho menos.

Los estafadore siguen perfeccionando sus técnicas para desvalijar a sus víctimas y aprovecharse de la confianza y la buena voluntad de las personas.

En este sentido, la Policía Nacional ha lanzado una advertencia reciente donde da la voz de alarma sobre una neuva estafa que lleva semanas propagándose por las calles de España, demostrando que los métodos antiguos siguen vigentes y más peligrosos que nunca.

Último aviso de la Policía

Los agentes de la Policía han vuelto a utilizar su cuenta oficial en redes sociales para emitir un comunicado y alertar a la ciudadanía sobre una estafa que se basa en el abuso de confianza.

Los delincuentes, profesionales del engaño, se hacen pasar por conocidos de sus víctimas, para que la familiaridad les haga bajar la guardia: un tipo de estafa que se comete principalmente en la vía pública y que puede afectar a cualquier persona independientemente de su perfil.

Según han explicado, todo comienza cuando una persona que no conoces te para por la calle pero actúa como si te conociera de toda la vida: "Lo hace tan bien que hasta tu cuñado caería", expllican.

Una vez que ha roto el hielo, intenta convencerte de que en realidad sí os conocéis y cuenta una historia conmovedora: "Un hombre me paró por la calle como si me conociera y me pidió dinero prestado para comprar medicina a su supuesta hija enferma. Por supuesto, al final ni era un viejo conocido ni tenía ninguna hija enferma...".

La Policía Nacional subraya que la solidaridad es admirable, pero insta a la ciudadanía a ser precavida. Entre las recomendaciones proporcionadas, se destaca la importancia de desconfiar de quienes se presentan como conocidos sin serlo realmente y de verificar la identidad de cualquier persona que solicite ayuda económica en la calle.

Además, si sospechas que has sido víctima de una estafa de este tipo, la policía te anima a denunciarlo inmediatamente.