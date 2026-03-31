Cómo disfrutar de Movistar Plus+ por 0 euros: paso a paso para conseguirlo gratis

Suscribirse a Movistar Plus+ se ha convertido en todo un fenómeno. Las búsquedas no han parado de ir en aumento y la realidad es que la plataforma ha conseguido que este mes no haya ningún hogar que rechace suscribirse a la plataforma de streaming. Aunque creemos que nadie sería capaz de no sucumbir ante tal oferta. ¿Alguien apuesta lo contrario? Lo suponíamos, y es que nadie es capaz de decir "no" a la palabra "gratis".

Porque sí, si todavía no te has enterado, Movistar Plus+ ha sacado su último plan, el mismo que muchos han remarcado como perfecto, ya que durante un tiempo limitado podrás disfrutar de un mes de suscripción completamente gratis. De hecho, para mayor señalización, la plataforma de streaming ha decidido denominarlo: 'Plan gratuito'.

Así es cómo puedes disfrutar de tu suscripción a Movistar Plus+ gratis

Así es cómo puedes disfrutar de tu suscripción a Movistar Plus+ gratis / Freepik

Para ello, solo tendrás que registrarte en su aplicación y, sin necesidad de incorporar los datos bancarios, podrás comenzar a deleitarte con un montón de películas, series e información deportiva.

Una vez registrado, verás como la app organiza los contenidos gratuitos de forma intuitiva, lo que te permitirá ver el contenido que selecciones con suma comodidad.

Ahora bien, como ya puedes suponer…, siempre hay una pequeña letra pequeña y, en este caso, recae en que, si bien esta suscripción permite que cualquier usuario pueda probar la calidad de Movistar Plus+, no incluye todo su catálogo.

Por qué merece más la pena probar su suscripción mensual (o anual) en lugar del Plan gratuito

Si bien todos sabemos que las pruebas son más que necesarias, si has probado alguna vez la plataforma de streaming (o seguro que conoces a alguien que tiene suscripción a Movistar Plus +) o tienes ganas de ver un contenido concreto…, te invitamos a que optes por la suscripción mensual de 9,99 euros (más aún si tienes la opción de disfrutar de ella con un precio reducido con el Bono Cultural Joven), con la que podrás vivir la emoción desde el minuto uno de los mejores partidos de fútbol u otras competiciones que emite.

De hecho, si eres ferviente seguidor del fútbol, te encantará saber que, con esta suscripción, podrás vivir la emoción del Atlético de Madrid vs. FC Barcelona de la Champions League. O disfrutar días más tarde de la tensión de ese Getafe - FC Barcelona.

Así como también disfrutar de películas premiadas recientemente, como las últimas de esta gala de los Óscar, o incluso series o programas perfectos para desconectar este puente, como "Ilustres Ignorantes" o "Poquita Fe" (sí, no somos objetivos cuando Raúl Cimas está de por medio), donde las risas están aseguradas y nos permiten olvidarnos de la tensión del día a día.

Ahora bien, a diferencia de otras plataformas de streaming... Movistar Plus+ cuenta con otras muchas ventajas en lo referente a su suscripción. Por ejemplo:

¿Qué incluye la suscripción de Movistar Plus+?

Movistar Plus + es la plataforma en la que podrás disfrutar antes que nadie de los mejores estrenos de cine, las series originales más exitosas o los eventos deportivos más apasionantes. Su contenido es para todos los gustos y hará que disfrutes como nunca del entretenimiento. ¿Pruebas? Pues bien, aquí te dejamos algunos de los contenidos que puedes disfrutar mientras estés suscrita (aunque, ya te adelantamos, que esto no es todo):

Disfrutarás de los mejores estrenos de cine, tanto a nivel nacional como internacional .

. En el catálogo, tendrás desde sus series originales hasta las mejores internacionales.

hasta las mejores internacionales. Los documentales más relevantes , y un sinfín de programas con el sello de Movistar Plus +.

, y un sinfín de programas con el sello de Movistar Plus +. Un sinfín de partidos y competiciones que no paran de estar en el boca a boca.

Además, a diferencia de lo que sucede con el Plan Gratuito, este plan te permite disfrutar de dos reproducciones simultáneas. O, lo que es lo mismo, si lo deseas podrás dividir la cuota de tu suscripción entre dos favoreciendo que todavía te salga aún más barato. Al fin y al cabo, cada persona podrá disfrutar del contenido elegido desde diferentes dispositivos, sin necesidad de ponerse de acuerdo para qué ver y disfrutar de la misma calidad en todo momento.

Para quienes busquen ahorrarse aún más dinero: esta oferta sí es la vuestra

Qué ofrece Movistar Plus + y por qué lo vas a querer / Movistar Plus +

Si prefieres olvidarte de los pagos mensuales, Movistar Plus+ ofrece una suscripción anual por solo 99,99 €. Es decir, pagarás 10 meses y disfrutarás de 12, ideal para seguir conectado a estrenos de series, películas o documentales exclusivos durante todo el año. ¿Y por qué es una buena opción? Te dejamos el listado de las razones principales:

La suscripción anual a Movistar Plus+ OTT es posible seas del operador que seas .

. Esta suscripción de un año supone un ahorro del 17% .

. Incluye la reproducción en dos dispositivos a la vez, en la misma o diferente ubicación. Por lo que si compartes cuenta, puedes pagar itodavía menos de 50 euros por todo el año, lo que supone un ofertón

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En resumen, no tienes que cambiar tu compañía telefónica, ahorrarás sin renunciar al entretenimiento y además se acabaron las discusiones en casa, porque todos van a poder ver sus contenidos favoritos en su correspondiente dispositivo. Todo ventajas con unos sencillos pasos.