Los mejores chollos de Amazon (28 de abril) del último día de la Semana de la tecnología

Amazon no descansa. Y, en esta ocasión, el gigante del ecommerce ha conseguido ponernos los dientes largos al anunciar que, durante siete días, los productos por los que más has suspirado en las últimas semanas por fin alcanzan su precio mínimo en la Semana de la Tecnología de Amazon.

Así es: hasta el 29 de abril a las 00:00 h , Amazon despliega sus mejores descuentos (sin dejar a un lado sus conocidas ofertas del día) en la sección que da nombre a esta cita; una categoría que, curiosamente, es tan popular como poco accesible, ya que sus precios rara vez lo permiten.

Y no, no solo hay rebajas en portátiles, móviles o tablets. La realidad es que la tecnología se ha convertido en un imprescindible de nuestro día a día y los descuentos también alcanzan a robots aspiradores, recortadoras de vello o depiladoras láser.

Las mejores ofertas de hoy (28 de abril) en la Semana de tecnología de Amazon

Aunque no es lo mismo contarlo que verlo, aquí tienes una cuidada selección con algunas de las mejores ofertas en tecnología que puedes encontrar ahora mismo.

1 . Rebajada casi al 50 %, la aspiradora inalámbrica alcanza su precio mínimo histórico

Con más de 300 unidades vendidas recientemente, esta aspiradora sin cable se ha convertido en un auténtico éxito en la plataforma. Destaca por su diseño compacto y ligero, que la hace fácil de manejar y guardar en cualquier hogar.

Ofrece una carga rápida y una buena eficiencia de limpieza en todo tipo de superficies, gracias a sus distintos cabezales. Además, su cepillo está diseñado para proteger el suelo y evitar arañazos durante el uso. Lo que permite limpiar sin interrupciones y con absoluta comodidad.

2 . De 190 a 69 euros: el secador de pelo profesional que te hará olvidarte del frizz

Con un motor sin escobillas de alta velocidad, este secador permite secar el cabello de forma rápida y eficaz, sin renunciar a la comodidad. Su tecnología iónica ayuda a reducir el encrespamiento y a potenciar el brillo natural del pelo, para un acabado más pulido y cuidado.

Además, protege la fibra capilar durante el uso, evitando daños innecesarios. Todo ello en un formato supersilencioso y especialmente ligero, pensado para que el secado sea más cómodo, ágil y agradable en el día a día.

3 . Por solo 64 eueros, la báscula inteligente con monitor de composición corporal

Con más de 3.500 valoraciones sobresalientes, esta báscula te permitirá llevar un control preciso de tu peso. Más allá de mostrar los kilos, ofrece información sobre la composición corporal, la grasa visceral y la masa muscular, entre otros datos. Esto resulta muy útil si estás en plena operación fitness o, simplemente, si buscas conocer mejor tu cuerpo.

4 . Con un 30 % de descuento: la impresora multifunción con conexión Wi-Fi

Imprime, copia y escanea cualquier hoja con alta calidad, gracias a esta impresora multifunción A4.

Asimismo, es muy útil de utilizar; puedes utilizar la aplicación para configurar, monitorizar e imprimir con tan solo pulsar un botón.

5 . El imprescindible de las altas temperaturas, el ventilador de techo de Create

Con solo decir: “Alexa, enciende el ventilador de torre”, disfrutarás de una agradable bajada de temperatura sin moverte del sofá. Y si hay alguien descansando cerca (o simplemente no apetece hablar), siempre puedes activarlo con un solo botón.

Con un diseño minimalista que encaja en cualquier hogar, este ventilador de torre se convierte en uno de los protagonistas de la semana tecnológica. Una opción práctica que te permite olvidarte del eterno problema del mando perdido. Además, se integra fácilmente en cualquier estancia, ocupa poco espacio y destaca por su funcionamiento supersilencioso, lo que lo hace ideal para dormitorios, salones o momentos de descanso sin interrupciones.

6 . Samsung Galaxy Tab A11, la tablet que está arrasando en ventas en las últimas horas

Con líneas limpias que encajan en cualquier estilo y un acabado cuidado que acompaña tu día a día sin esfuerzo. Es de esos dispositivos que no necesitas pensar demasiado: simplemente funciona y encaja contigo. Elige el color que más te guste y hazlo tuyo.

La pantalla se ve con claridad incluso con mucha luz y todo se mueve con una suavidad que hace que ver vídeos, jugar o navegar sea más cómodo desde el primer momento. Tendrás espacio de sobra para fotos, aplicaciones y recuerdos, con la opción de ampliarlo si lo necesitas. Las videollamadas se ven más claras y el sonido es potente y envolvente para que disfrutes de cada momento como se merece.

7 . Rebajado a 33 euros, los cascos inalámbricos de Soundcore de las 60.000 valoraciones

Cancelación de ruido activa que reduce de forma notable el sonido exterior para que te centres solo en lo que quieres escuchar. El audio es potente y envolvente, con graves intensos y un sonido claro que hace que la música, las series o las llamadas se disfruten más.

La batería acompaña de verdad: hasta 40 horas con cancelación de ruido activada y carga rápida para seguir sin interrupciones. Puedes conectarlos a dos dispositivos a la vez y cambiar entre ellos sin esfuerzo.

8 . Lámpara de Super Mario Bross, de Paladone

Esta lámpara LED de la planta Piraña es un divertido homenaje a Super Mario Bros, ideal para fans de la saga. Con 33 cm de altura, emite una luz blanca brillante y su cabeza flexible permite dirigirla donde más la necesites.

Funciona por USB y es un regalo perfecto para jugadores de todas las edades. Está fabricada en plástico con BDP, un material que ayuda a reducir su impacto ambiental al descomponerse mejor en vertederos. Producto oficial de Nintendo, combina diseño, utilidad y nostalgia en un solo objeto decorativo.

9 . Rebajada la freidora de aire de vidrio portátil viral, apta para el lavavajillas

Freír en casa, recoger y llevar: la DREAME Tasti lo cambia todo con su doble función de freidora y fiambrera portátil. Cocina, guarda y transporta en un mismo recipiente, sin complicaciones.

Sus dos tamaños intercambiables (2,5 L y 4,5 L) se adaptan a cualquier comida, desde una ración rápida hasta un plato completo. El recipiente de vidrio de borosilicato y el acero inoxidable garantizan resistencia, seguridad y resultados más saludables, con menos aceite.

Gracias al aire caliente 3D, los alimentos quedan crujientes y uniformes sin necesidad de darles la vuelta, mientras el vapor mantiene la jugosidad interior. Resultado: cocina fácil, práctica y lista para llevar.

10 . Por menos de 20 euros,la cámara se seguridad inteligente de Blink Mini Pan

Orienta la cámara a la izquierda o a la derecha e inclínala hacia arriba o hacia abajo desde la app de Blink para visualizar más zonas de tu casa tanto con la vista diurna en HD como con la vista nocturna por infrarrojos. Recibe notificaciones de movimiento en tiempo real en tu móvil para poder reaccionar e intervenir desde cualquier lugar

11. Por 39 euros, la maquinilla de afeitar híbrida de Philips One Blade 360

La tecnología Philips OneBlade ofrece un afeitado cómodo y preciso gracias a sus 12.000 movimientos por minuto, capaz de cortar incluso el vello más largo sin irritar la piel. Su sistema de protección doble con revestimiento deslizante y puntas redondeadas mejora la seguridad y suavidad.

Incluye una cuchilla 360° que se adapta a los contornos del rostro para llegar fácilmente a zonas difíciles con menos pasadas. El peine-guía 5 en 1 permite recortar la barba de forma uniforme y definir bordes con precisión.

12 . El masajeador eléctrico de pies con control remoto

Rozando las 20.000 valoraciones sobresalientes, el masajeador de pies RENPHO cuenta con bolas de masaje giratorias, rodillos, calefacción por infrarrojos y masaje con presión de aire, después de un largo día de pie, disfrutar de un potente masaje de acupresión es una forma sencilla y popular de mimar tus pies, ten en cuenta que este producto no es apto para personas sensibles a la presión y el amasamiento.

El masajeador de pies cuenta con un panel de control que se maneja fácilmente con el pie, la funda extraíble y lavable garantiza la higiene de las superficies de contacto

13 . Por menos de 25 euros, el cepillo de dientes Oral-B para una sonrisa reluciente

Con casi 30.000 valoraciones sobresalientes, este cepillo es una opción básica pero muy eficaz para mejorar la higiene dental diaria. Su tecnología de limpieza 2D oscila y rota para eliminar hasta un 100 % más de placa que un cepillo manual, ofreciendo una limpieza más profunda y suave.

Incluye 3 modos de cepillado: diario, sensible y sensible plus, pensado para encías más delicadas. Su cabezal redondo, inspirado por dentistas, se adapta a cada diente para una limpieza más precisa.

14 . Con 4.000 valoraciones sobresalientes y un 33 % de descuento, el Xiaomi Redmi Watch 5

Permite hacer llamadas por Bluetooth con micrófono y altavoz integrados, además de reducir el ruido para mejorar la calidad de voz. Su batería puede durar hasta 24 días, algo ideal para olvidarte del cargador durante bastante tiempo.

También incluye funciones de música, grabación de audio y un diseño cómodo con corona giratoria. En salud, monitoriza ritmo cardíaco, SpO2 y sueño.

15 . Por menos de 250 euros, el Samsung Galaxy A17

Con un diseño fino de solo 7,5 mm y una disposición de cámaras más limpia que le da un aspecto más cuidado y menos voluminoso.

Destaca también por su integración con Gemini, que te permite conversar con la IA y usar la cámara para mostrar lo que ves, ideal para resolver dudas o recibir ayuda en tiempo real de forma sencilla.

16 .Rebajado el robot limpiacristales que te permitirá dejar tus ventanas limpísimas

Este robot limpiacristales facilita la limpieza del hogar sin esfuerzo. Su estación limpia la mopa en solo 1 minuto con agua a alta presión, evitando el lavado manual y manteniendo el sistema siempre listo

También ofrece atomización de agua para eliminar suciedad en una sola pasada y control desde app o pantalla.

17 . Por menos de 50 euros, el ratón inalámbrico con batería de larga duración de Razer

El Razer Viper V3 HyperSpeed es un ratón gaming diseñado junto a profesionales de esports para ofrecer precisión y rendimiento en competición. Su sensor óptico Razer Focus Pro de 30.000 DPI garantiza un seguimiento ultra preciso incluso en superficies difíciles como el cristal.

Ofrece conexión inalámbrica muy estable y compatible con varios dispositivos, ideal para setups competitivos. Su batería puede durar hasta 280 horas con una sola pila AA, perfecta para largas sesiones sin interrupciones.

18. De 150 a 99 euros: los auriculares inalámbricos más codiciados entre los gamers

Pensados para momentos largos, su diseño cómodo con espuma viscoelástica ayuda a aislar el ruido y mantener la concentración en todo momento.

Incluyen micrófono Razer HyperClear de alta calidad, que ofrece una voz clara y profesional para comunicarte con tu equipo. Sus drivers TriForce de 50 mm con titanio proporcionan un sonido potente y equilibrado en graves, medios y agudos.

19. Con diseño de titanio y un precio de escándolo: el Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Con una batería que puede llegar hasta las 100 horas en modo ahorro, el Samsung Galaxy Watch Ultra es un smartwatch robusto y premium diseñado con estructura de titanio, lo que lo hace ligero pero muy resistente para entornos exigentes.

Incluye funciones de salud con Galaxy AI, como la Puntuación de Energía, que te ayuda a entender mejor tu estado físico diario y mejorar tu rendimiento. También ofrece GPS de doble frecuencia, el más preciso de Samsung, ideal para no perderte ni en ciudades con edificios altos.

20. Con casi un 20 % de descuento, el mini-PC de Beelink

Este mini PC Mini S12, equipado con procesador Alder Lake-N95 de 4 núcleos, ofrece un rendimiento fluido para tareas diarias, trabajo de oficina y entretenimiento. Es más potente que modelos anteriores, permitiendo multitarea sin complicaciones.

Incluye 12 GB de RAM LPDDR5 y un SSD de 512 GB, con opción de ampliación hasta 4 TB, lo que asegura velocidad y mucho espacio de almacenamiento. También soporta doble pantalla en 4K gracias a sus gráficos UHD integrados, ideal para aumentar la productividad.

21. Arrocera eléctrica pequeña con control remoto

Esta arrocera destaca por su diseño compacto en color blanco, elegante y fácil de integrar en cualquier cocina. Es inteligente, ya que puedes conectarla a la app Mi Home y controlar la cocción desde el móvil, algo muy práctico para ahorrar tiempo y tener más control. Además, incluye soporte al cliente y hasta consejos de recetas para sacarle más partido.

Su olla interior es antiadherente, lo que facilita mucho la limpieza: con una esponja suave, agua y jabón queda como nueva.

22 . Rebajado más de 200 €, el portátil FUNYET que lo tiene todo

El portátil FUNYET ofrece buen rendimiento para el día a día sin complicaciones. Incorpora un procesador R7 5700U potente, 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB, así que podrás trabajar, estudiar o usar programas exigentes con fluidez y sin preocuparte por el espacio.

Su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas se ve nítida, ideal para pelis, juegos o edición. Como extras, tiene teclado retroiluminado, lector de huellas y batería duradera.

23 . Acaba con el vello con la depiladora Lumea de Philips

La depiladora Lumea de Philips ofrece depilación con luz pulsada con un 40 % de descuento. Incluye sensor SmartSkin que ajusta la intensidad según tu tono, 4 cabezales para distintas zonas del cuerpo y puede usarse con cable o batería. Además, cuenta con app para seguimiento personalizado.

24 . Opta por la ghd curve creative curl para lucir unas ondas marcadas

El ghd Curve Creative Curl de ghd es un rizador diseñado para crear ondas y rizos naturales con un acabado tipo “efecto surfero”. Su barril cónico permite moldear el cabello de forma sencilla y conseguir estilos más sueltos y con movimiento.

Es ideal para darle forma al pelo a tu gusto, ya sea para un look más marcado o más desenfadado, manteniendo siempre un resultado profesional y duradero.

25 . La cámara de vigilancia TP-Link Tapo

La TP-Link Tapo C200 es una cámara de vigilancia doméstica muy práctica que te permite estar siempre al tanto de lo que ocurre en casa. Incorpora micrófono y altavoz, así que puedes hablar con tu familia o mascotas, o incluso avisar a intrusos si es necesario.

Cuenta con detección de movimiento inteligente que envía alertas al móvil en tiempo real cuando detecta actividad.

26 . Con una rebaja de casi el 50 % de descuento, el robot aspirador y fregasuelos de Lefant

Rozando las 10.000 valoraciones y destacando entre las ofertas de la semana tecnológica, este robot aspirador y fregasuelos con mapeo 3 en 1 está diseñado para facilitarte la limpieza diaria.

Cuenta con 150 minutos de autonomía, suficiente para cubrir viviendas de hasta 150 metros cuadrados in interrupciones. Su potente succión de 5000Pa elimina fácilmente polvo, migas y pelos de mascotas, dejando el suelo impecable.

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Gracias a su navegación láser inteligente, mapea la casa con precisión y evita obstáculos. Además, su diseño delgado le permite llegar a rincones difíciles y debajo de muebles, y detecta alfombras para ajustar automáticamente la potencia.