¿STEM? Mucho más que una etiqueta de moda

En los últimos años es difícil entrar en una juguetería sin encontrarse con la palabra STEM impresa en cajas de robots, puzzles, construcciones o incluso juguetes que, sinceramente, cuesta entender qué tienen de científicos más allá de la etiqueta… y del precio.

Pero ¿qué significa realmente STEM? ¿Es una metodología revolucionaria? ¿Un tipo de juguete? ¿O simplemente una estrategia de marketing?

En realidad, STEM son las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Sin embargo, reducirlo a cuatro asignaturas sería quedarse solo con la superficie. Más que un conjunto de materias, es una forma de aprender que invita a los niños a observar, hacerse preguntas, experimentar, construir, equivocarse y buscar soluciones a problemas reales.

Sin fórmulas mágicas

Ahora bien, conviene aclarar una idea importante. ¿Es el enfoque STEM mejor que cualquier otra metodología? No necesariamente. La evidencia científica no señala que exista una fórmula mágica capaz de garantizar el aprendizaje. Lo que sí muestran numerosos estudios es que un enfoque STEM bien diseñado e integrado puede mejorar determinados resultados de aprendizaje, especialmente cuando combina proyectos, resolución de problemas, experimentación y una buena guía por parte del adulto o del docente.

En esa misma línea se pronuncian las National Academies of Sciences de Estados Unidos. Tras años analizando la educación STEM, concluyen que la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas favorece la comprensión de conceptos, despierta el interés por las disciplinas científicas y ayuda a desarrollar competencias para resolver problemas. Pero también recuerdan algo fundamental: el éxito no depende de la etiqueta, sino de cómo se diseña la experiencia de aprendizaje y del acompañamiento que recibe el niño durante el proceso, y esa diferencia es enorme.

Un robot programable de doscientos euros no garantiza una experiencia STEM. En cambio, construir un puente con cartón para comprobar cuánto peso soporta, diseñar un barco que flote, fabricar una catapulta con palitos de helado o investigar por qué un eclipse oscurece el cielo durante unos minutos sí pueden convertirse en auténticas experiencias STEM. La diferencia está en que el niño observa, formula hipótesis, experimenta, registra lo que ocurre, compara resultados y obtiene sus propias conclusiones.

Porque el verdadero motor del aprendizaje no está en el material, sino en las preguntas que ese material es capaz de despertar y pocas preguntas generan tanta curiosidad como mirar al cielo y descubrir que, en pleno día, el Sol comienza a desaparecer.

El próximo 12 de agosto podremos observar un eclipse solar parcial desde España. Aunque en Málaga no será total, sí podremos apreciar cómo la Luna cubre una parte del Sol. Un fenómeno que ofrece una oportunidad extraordinaria para que los niños jueguen a ser científicos: investigar por qué ocurre, hacer predicciones, registrar observaciones, medir el tiempo entre las distintas fases o comparar aquello que esperaban encontrar con lo que realmente sucede.

De repente, la astronomía, la física, las matemáticas y el pensamiento crítico dejan de ser palabras escritas en un libro para convertirse en una experiencia vivida en primera persona.

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Por esta razón, esta semana, el recurso gratuito de Casa Mágica en Vacaciones, que pueden descargar aquí, propone un reto a través de un cuaderno especial dedicado al eclipse solar. Un material pensado para que los niños observen, investiguen y registren este fenómeno en familia, convirtiendo un acontecimiento astronómico en una auténtica experiencia STEM.