El ‘secreto’ del éxito de TROPS

Fue en el año 1979 cuando cinco agricultores malagueños decidieron plantar la primera semilla de lo que hoy, 45 años después, es una empresa líder en toda España.

Quién les diría a aquellos agricultores de la comarca de la Axarquía que las semillas que sembraron en 1979 darían como fruto la empresa líder en producción y comercialización de aguacate y mango en España: la Sociedad Agraria de Transformación TROPS. La organización de productores cuenta hoy en día con más de 3.500 agricultores asociados y tiene la mayor cuota de mercado de mango en España, abarcando más del 50% de la producción nacional.

Esta es la historia de TROPS, cuyos mangos y aguacates conquistan paladares allí donde se los encuentre. La Sociedad Agraria de Transformación TROPS se posiciona como líder nacional en la producción y comercialización de estos dos manjares.

A día de hoy, esta cooperativa especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango en la Península Ibérica tiene agricultores asociados ubicados en el sur peninsular, desde el Algarve portugués hasta la Comunidad Valenciana, siendo la Axarquía de Málaga y la Costa Tropical de Granada sus principales zonas de producción. Además, posee varios centros de trabajo situados en las localidades de Vélez-Málaga (donde está su central), Coín (Málaga), Jete (Granada), Motril (Granada), Almuñécar (Granada), Callosa d`en Sarrià (Alicante), Tavira (Portugal) y Secadero (Cádiz).

TROPS no solo se dedica a la comercialización de los productos de sus asociados, sino que también ofrece asesoramiento directo a los agricultores. Además, planifica cuidadosamente las campañas, asegurando así que cada etapa de la producción esté optimizada para obtener los mejores resultados. Para muchas personas, TROPS no es solo una cooperativa, sino un proyecto de vida que sigue creciendo mientras se mantiene fiel a sus raíces y al entorno que la rodea.

Comienza la temporada de mango, ¡YA ESTÁN LOS MANGOS TROPS!

La campaña de recolección de mango en TROPS ha comenzado este mes de septiembre y se prolongará hasta mediados de noviembre. El mango TROPS, a diferencia del cultivado en otros lugares, es madurado en el árbol y recolectado justo en el punto óptimo. Esto hace que su exótico sabor y aroma se potencien y su textura sea la idónea para el consumo.

Los mangos TROPS vuelven a la gran pantalla estrenando imagen y nuevo spot.Este año damos un paso más en nuestra comunicación con una imagen completamente renovada, en la que el mango TROPS sigue siendo el gran protagonista: un mensaje directo y reconocible que anuncia que «Ya están los mangos TROPS», y no solo que son de temporada sino que además ya están disponibles en fruterías y mercados de toda España para disfrutar de su exquisito sabor y textura.

Desde el domingo 30 de agosto, el nuevo spot publicitario se emitirá en las principales cadenas y programas de televisión a nivel nacional, reforzando su compromiso con una forma de hacer las cosas basada en la calidad, el origen y el respecto por el producto.

Esta acción promocional se llevará a cabo a través de las principales cadenas de televisión, en todos los canales de los dos grupos comerciales líderes, Mediaset España y Atresmedia Televisión, posicionados en ‘prime time’, radio y prensa a nivel nacional, así como con la presencia a través de diferentes soportes en los principales mercados mayoristas de toda España.

TROPS continúa afianzando su posicionamiento de marca, sumando una segunda campaña de comunicación en el presente año, tras su campaña en TV del aguacate TROPS. Detrás de cada mango TROPS están nuestros agricultores y muchos meses de dedicación y cuidado en el campo. Nuestros mangos son de origen nacional, cultivados en el sur peninsular, principalmente en la provincia de Málaga, y permanecen en el árbol hasta alcanzar su momento óptimo antes de ser recolectados.

La campaña de recolección de mango en TROPS ha comenzado este mes de septiembre / Cedida

Pioneros en implementar técnicas de cultivo sostenibles

A lo largo de toda su andadura, la compañía se ha caracterizado por su apuesta constante por la innovación y una visión estratégica a la vanguardia del sector. TROPS es pionera en la investigación e implementación de nuevas técnicas de cultivo que permitan garantizar la sostenibilidad del entorno donde está presente.

Respetando el medio ambiente en todo su sistema de producción, lleva a cabo diversos proyectos de investigación, innovación y desarrollo enfocados en sistemas de producción que permitan conservar y mejorar el estado natural del entorno.

Capital humano e innovación

TROPS es, hoy en día, la primera Organización de Productores Transnacional de Andalucía especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango. Con una cuota de producción de aproximadamente el 55% del mango peninsular y del 40% en el aguacate, se posiciona como la empresa líder del sector.

Comprar hoy en día mango y aguacate TROPS es una garantía de sabor y calidad. Y lo han conseguido gracias a su apuesta por la innovación y su gran capital humano, tanto en la organización como en el compromiso y dedicación demostrados por los socios productores.

TROPS asesora directamente a sus agricultores, planifica las campañas y comercializa íntegramente la producción de sus asociados. TROPS es un proyecto de vida para muchas personas que continúa creciendo mirando hacia el futuro, cuidando sus raíces y el entorno.

La constante búsqueda de soluciones innovadoras ha mantenido una trayectoria de crecimiento envidiable a esta cooperativa, razón por la que fue reconocida como Cooperativa del Año, en mayo de 2022, dentro de la VII edición de los Premios organizados por Cooperativas Agro-alimentarias de España, con los que se pretende difundir los valores de las cooperativas españolas, y con los premios “Alimentos de España” a la Industria Alimentaria y a la Internacionalización Alimentaria concedidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España en octubre de 2023.