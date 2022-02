Mercadona, como ya sabemos, además de vender alimentos, también cuenta con una amplia sección de productos de limpieza para el hogar. La cadena de supermercados, a raíz de su colaboración con una de las empresas punteras para este tipo de productos, Bosque Verde, ha ido incrementando su oferta. Un ejemplo de esto lo encontramos este nuevo producto, ideal para limpiar los cristales de la casa, a la par que económico.

Y es que otoño es la estación ideal para sacar este tipo de productos útiles para limpiar el hogar, ya que vuelven las lluvias y la humedad, con lo que los cristales y las ventanas se ensucian con más frecuencia y se necesita usar más los embellecedores.

Este mango limpia cristales tiene un precio de 1,70 euros y está formado por una goma, que se encarga de quitar el agua del cristal, dejándolo así las superficies impolutas y translúcidas.

Para una mejor limpieza se debe hacer el movimiento de arriba a abajo, tanto en el interior como en el exterior, evitando así que queden restos o marcas de la limpieza.

Disparidad de opiniones

La novedad del supermercado se ha dado a conocer a través de la cuenta de Instagram llamada Mercadona Novedades. Se trata de un perfil no oficial en el que se muestran las últimas novedades. La cuenta tiene una gran repercusión, con más de medio millón de seguidores, y cada nueva publicación genera un gran revuelo entre los seguidores.

De hecho, muchos usuarios ya han probado el producto y han señalado que "funciona muy bien" mientras que otros señalan que "no sirve para nada". No obstante, hay quien critica que el producto esté hecho con plástico, lo que hace que no sea ni respetuoso con el medio ambiente ni reciclable. También hay quienes señalan que el producto ya se encontraba en venta desde hace tiempo y que ahora Mercadona lo vende como novedad.