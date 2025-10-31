Así puedes decorar tus calabazas de Halloween para celebrar la noche del terror en Málaga

Si algo caracteriza 'Halloween' y lo distingue del resto de festividades son sus disfraces de terror, los maquillajes de los personajes más espeluznantes y las decoraciones de pesadilla para llevar el espíritu del horror a todos los hogares. Y entre estos adornos que se extenderán por gran parte de las viviendas de Málaga y del resto de la geografía internacional, destacan las tradicionales calabazas.

Así, son muchos los que aprovechan esta festividad para decorar sus calabazas con los rostros más terroríficos. Para saber cómo hacerlo, aquí puedes encontrar una serie de consejos que te ayudarán en esta tarea.

Sé original en las formas

Cómo decorar las calabazas de Halloween

Dotar a todas las calabazas de una cara o expresión similar resulta poco original. Realiza diferentes bocetos o busca ejemplos en Internet y asegúrate de que cada fruto tenga un diseño único. Cuando hayas decidido qué escalofriantes gestos adoptarán tus calabazas, vacía su interior, marca los contornos con rotulador y ¡a cortar!

Utiliza pintura

Aunque no sea lo más habitual, podemos utilizar pintura para darles un toque único y original a nuestras calabazas. El color negro hará que parezcan más siniestras.

Añade iluminación

Si quieres que el diseño de tu calabaza sea perfecto no puedes olvidar añadirle luz. Coloca una pequeña bombilla o linterna en su interior y apaga las luces, ¡verás que se vuelve aterradora! También puedes utilizar bengalas, pero hay que tener cuidado si nos encontramos dentro de casa.

Si cuentas con el tiempo justo o las manualidades no se te dan del todo bien, siempre puedes coger un rotulador negro y dibujar las formas directamente sobre la piel.

Otra opción es añadir pegatinas a la superficie de la calabaza.