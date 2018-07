Belén Esteban presume de nuevo tipo: 8 kilos menos

Bañador blanco, piel bronceada y melena rubia. De esta guisa posa Belén Esteban en la portada de Lecturas, donde cuenta que ha adelgazado 8 kilos. La colaboradora de televisión habla también de Terelu Campos, recién operada por un tumor. "Me arrepiento de lo que pasó con Terelu", dice Esteban, en referencia a las últimas riñas.

Ella es una de los muchos que han mostrado públicamente su apoyo a la hija de María Teresa Campos, que aparece en todas las portadas del quiosco rosa. En Lecturas también habla su hermana Carmen Borrego; en Hola reconoce que está "asustada y esperanzada" y se muestra feliz porque su hija está fuerte y a su lado; en Semana cuentan la batalla contra el cáncer; y en Diez Minutos recogen unas contundentes palabras de la presentadora: "De ésta salgo por mis santas narices".

Carlota Corredera disfrutando de un chapuzón en Formentera se suma a la portada de Lecturas. Otro chapuzón que llega al quiosco es el de Paloma Cuevas, protagonista de Hola, donde destacan su buena forma tras dos hijos. La empresaria y mujer de Enrique Ponce sale del agua cual sirena y sin un gramo de más de grasa. Dicen que hace 100 abdominales al día. Los Windsor no podían faltar en la portada de Hola tras el bautizo del príncipe Louis de Cambridge. Cómo no, los modelos de Meghan y Catalina son analizados hasta el último pespunte: la primera iba de verde botella de sidra; la segunda, de blanco roto.

Semana se apunta la exclusiva al contar que Juan Valentín Urdangarín ha visitado a su padre Iñaki en la cárcel. Pero los desvelos de la revista son para los Pantoja: Chabelita ha bautizado a su hijo con un gran disgusto, pues no fueron ni su madre ni su hermano. Así las cosas, posa solo con el pequeño, su padre Alberto Isla y la madrina, Dulce.

La hija de Isabel Pantoja también aparece en Diez Minutos, pero en este caso por algo distinto: aseguran que ésta y Alberto discutieron durante el convite. No ganan para disgustos, como tampoco Catalina de Cambridge. Aunque estaba feliz y radiante en el bautizo, fijo que no llevó bien que la regia bisabuela de Louis, Isabel de Inglaterra, no fuera a la ceremonia. Sería para no restarles protagonismo a ella y a Meghan.