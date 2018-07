Paula Echevarría envía un mensaje a quienes la critican

Paula Echevarría está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a Daniella en las playas de Cádiz. Tras pasar unos días en pareja en Marrakech y Marbella, la actriz está pudiendo disfrutar de unos días de lo más divertidos con su hija como si de mejores amigas se tratase.



En esta ocasión, Paula ha podido hacer realidad uno de los sueños de Daniella. Su estancia en Cádiz ha coincidido con un concierto de 'Sweet California' y es que la pequeña es una verdadera fan del grupo musical. De esta manera, la actriz ha podido ver el concierto con su hija detrás del escenario, un lugar privilegiado al que, sin duda, no cualquier persona tiene acceso.





Por este motivo la actriz ha sido muy criticada en las redes sociales alegando que. De esta manera, muchos comentarios se centran en que "igual que se queja de que la prensa le persigue", su hija puede disfrutar de cosas que los demás no pueden, por lo que sería "el precio a pagar".Sin embargo,con una fotografía en la playa de lo más tranquila y relajada, a envidiar por muchos y lanzando besos irónicos a todos sus haters: "Besos para todos! Hasta para los que les ofende tanto todo lo que hago y digo.. Bueno, para esos más, porque vaya sufrimiento lleváis! #QueLaFuerzaOsAcompañe #VivaLaGenteQueSeAlegraPorLosDemas".Tras esta publicación, hay quien le ha comentado que es a lo que se exponen los personajes públicos y que es simplemente 'libertad de expresión', por lo que Paula no ha dudado en responder: "1. No seguirles 2. Si veo algo que no me gusta no comento. Pero seguir a alguien solo para ofender en cada publicación para mi no es libertad de opinión, es enfermizo. Gracias!".que la gente opine sobre su vida. Por el momento, la actriz continúa disfrutando de sus vacaciones con la mejor de sus sonrisas.