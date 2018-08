Kim Kardashian incendia las redes al banalizar la anorexia

Kim Kardashian ha sido objeto de críticas después de compartir unos 'stories' en su cuenta de Instagram. En el vídeo, en el que se encuentra junto a sus dos hermanas Khloe Kardashian y Kendall Jenner, se puede escuchar a la 'celebrity' banalizando la anorexia, algo que no han pasado por alto sus seguidores.



Las hermanas se encontraban reunidas en el salón cuando Kendall muestra su preocupación por la delgadez de Kim, "estoy muy preocupada, creo que no estás comiendo. Estás muy esquelética". Ante esto la 'influencer' se muestra alagada ante el comentario de su hermana, que considera un cumplido el que se haya fijado en su delgadez.





She was caught thanking her sisters when they said she looked anorexic and they were worried she stopped eating and well to those who have been around anorexia it´s just not a compliment it´s a disease that takes yrs of recovery. Just once again being rude