Terelu Campos desvela su diagnóstico y su decisión más drástica

Después de unas semanas desaparecidas de los medios de comunicación y centrada en su recuperación en su Málaga natal tras ser diagnosticada de un nuevo tumor en la mama izquierda, Terelu Campos rompe su silencio y desvela su decisión más drástica tras conocer su diagnostico.





En mi Malaga querida ..#marbonita#amigosdelalma Una publicación compartida de CUENTA OFICIAL TERELU CAMPOS (@terelubcampos) el 23 Jul, 2018 a las 8:15 PDT

confiesa Terelu en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, donde aclara: "es un tipo de tumor que suele aparecer en los dos pechos, pero de momento, solo ha aparecido en este", motivo por el cual su oncólogo ha decidido mandar la muestra a Estados Unidos: "para realizar la prueba denominada Oncotype, que analiza la actividad que tiene el tumor y determina si procede dar quimioterapia", y Terelu celebra: "el resultado ha determinado que no es necesario dar quimio, pero si 25 o 30 sesiones de radio y tratamiento hormonal durante cinco años".Pero existe otra opción que se ha convertido en la predilecta por Terelu:Quitármelos para evitar futuros problemas", aclara. "Estoy decidida a ello, aunque la decisión final se tomará después de ser valorada por un comité médico, aunque no tomaré la decisión definitiva hasta que hable con mi oncólogo", asegura la presentadora, que confiesa no hará nada sin dicho consentimiento pero lo desea porque: "creo que es lo mejor, porque así evito que, dentro de dos o tres año, me vuelvan a decir que ha aparecido otro tumor". Además dicha operación evitaría que tuviera que recurrir a la radioterapia, aunque Terelu remarca que este no es el motivo de su decisión: "si no porque es lo más conveniente para mi futuro".En cuanto a la reacción de su madre, María Teresa Campos, desvela: "Pensé que le iba a impresionar mucho más, me ha apoyado firmemente y quiere lo mejor para mí". En cambio a su hija, Alejandra Rubio: "le ha impresionado un poquito más, pero piensa que es por mi seguridad". A Terelu lo que más le asusta es que su hija viva lo mismo que está pasando ella y por eso mismo "me están haciendo un estudio genético" y sentencia: "mi mayor alivio sería que genéticamente no le transmita nada a mi hija, que todo lo que tenga que pasar me pase solo a mí".En cuanto a la operación la colaboradora explica:" y desvela que "intentaría que fuera a principios de agosto".Para terminar Terleu ha querido aclarar su relación con Kike Calleja, con la que tanto se especula:del alma al que quiero muchísimo y por el que me siento muy apoyada".