Paula Echevarría celebra los 41 años en su mejor momento

Paula Echevarría está de celebración. Y es que la actriz cumple unos espléndidos 41 años y lo hace en su mejor momento, después de un año 2017 cargado de polémicas debido a su separación con David Bustamante, con quien estuvo casada 11 años.



Un divorcio que fue confirmado, a principios de año, a través de un comunicado de prensa. Este último año ha sido muy complicado tanto para ella como para el cantante, ya que los dos han intentado afrontar esta dura situación con la mayor discreción posible. Sobre todo, por el bien de su hija Daniella, a la que ambos han querido proteger siempre de la presión mediática.



Sin embargo, tras un año muy intenso, Paula volvió a encontrar el amor en el futbolista del Málaga, Miguel Torres. En enero de 2018, comenzaron los rumores sobre su supuesta relación, aunque no fue hasta meses después cuando posaron por primera vez juntos. Paula y Miguel decidieron no esconderse más y en marzo la actriz de 'Velvet' publicó una foto en Instagram en la que aparecían juntos.



En el terreno profesional Paula no deja de cosechar éxitos. A pesar de los problemas familiares, no ha dejado de trabajar y el próximo 5 de octubre estrenará su nueva película, Ola de crímenes, en la que comparte cartel con Juana Acosta y Maribel Verdú. Además, tras el final de Velvet Paula fichó por Mediaset para la que ya ha rodado la segunda parte de la serie Los Nuestros.





La actriz ya ha compartido en sus redes sociales una instantánea de cuando era pequeña acompañada de unas bonitas palabras de agradecimiento hacia todas aquellas personas que la han acompañado durante toda su vida.Felicitamos aen este día tan especial y deseamos que se cumplan todos sus deseos.