Shakira apoya a Piqué tras su adiós a la selección de fútbol

El pasado fin de semana se confirmaba la retirada de Gerard Piqué de la selección española. Tras su participación en el Mundial de Rusia 2018, el catalán ha anunciado que no volverá a lucir la camiseta de su país sobre el campo. A sus 31 años, pone punto y final a su exitosa trayectoria con 'la roja' y, como no podía ser de otra manera, su pareja y madre de sus dos hijos no ha dudado en enviarle un mensaje de apoyo y cariño en esta nueva etapa alejado de la selección.



Horas después de que Piqué ofreciera la comparecencia con la que anunció su retirada, Shakira publicaba en su perfil personal de Instagram una fotografía del jugador celebrando un gol con la selección española. "Amor, acaba una etapa que siempre guardaremos en el corazón. Uno de los momentos más felices de mi vida también ha sido verte ganar en 2010 con la selección y celebrar con España campeones. Shak", escribía la cantante colombiana.





La cantante y el jugadoren 2010, con el que España se alzó vencedora. Desde ese momento, la pareja se hizo inseparable formando a los pocos años una familia junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.La relación entre el jugador azulgrana y la colombiana no ha estado exenta de polémica, ya que al comienzo de su relación muchos criticaban la diferencia de edad que separaba a ambos, y además se esperaba que no duraran mucho tiempo. A esto hay que sumarle que en los últimos años Piqué ha sido duramente criticado por sus declaraciones sobre Catalunya, pero pese a todos estos malos momentos, la cantante ha supuestodurante estos 8 años, y ambos han logrado convertirse en una de las parejas famosas más estables y envidiadas.