Terelu Campos entra en quirófano para someterse a una doble mastectomía

Terelu Campos ya están siendo operada en la Fundación Jiménez Díaz. El mismo centro hospitalario ha emitido un comunicado informando sobre este hecho, a petición de la colaboradora: "La paciente Dña. Teresa Borrego Campos está siendo intervenida en el día de hoy para realizarle una doble mastectomía en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Este comunicado se emite a petición de la paciente a la que se le hace entrega".

Mientras los cirujanos llevan a cabo la doble mastectomía, sus familiares y amigos esperan con impaciencia que pasen las diez horas de operación para poder verla de nuevo.

Muy serena y relajada, este viernes veíamos ingresar a Terelu en el hospital donde recibió la visita de su madre, María Teresa Campos. Sin querer hacer declaraciones ante los medios, la presentadora entró en la Fundación dando las gracias por los mensajes de cariño y ánimos recibidos. Un calor que recibió la propia Terelu Campos de la mano de una fan.

Esta operación llega meses después de que se le fuese diagnosticado un nuevo tumor. Ella misma explicaba en una mesa redonda organizada por Ausonia cómo había hecho frente a esta segunda batalla contra el cáncer: "He afrontado el primer cáncer muy diferente del segundo. Probablemente la experiencia de haber pasado el primero y haberlo vivido de una manera, me ha hecho entender que era innecesario psicológicamente machacarme o prohibirme a mí misma expresar unos sentimientos. En ese sentido, este momento es completamente diferente a hace 6 años, yo recuerdo que todo mi proceso fue absolutamente en solitario, mi dolor era mío y de nadie más".

Y en lo referente a la decisión de la doble mastectomía, pidió intimidad: "He tomado esa decisión acompañada de mi equipo médico y a partir de ahí la vida me llevará por el camino que decida, que espero que sea bueno, pero no voy a entrar en detalles. Creo que hay algo que necesito que permanezca en mi intimidad. Soy una persona pública pero soy una persona, no solo pública".