Terelu, Angelina Jolie y otras famosas que se han sometido a la doble masectomía

Terelu Campos ha pasado recientemente por el quirófano para someterse a una doble mastectomía . La decisión fue tomada tras conocer los resultados de los análisis de su segunda operación de cáncer; la colaboradora de 'Sálvame 'decidía extirparse los dos senos ante el temor a que el cáncer se le reprodujera.

"He tomado esa decisión acompañada de mi equipo médico y a partir de ahí la vida me llevará por el camino que decida, que espero que sea bueno, pero no voy a entrar en detalles. Creo que hay algo que necesito que permanezca en mi intimidad", comentaba sobre la intervención.

Si bien en España no se conocen muchos casos de famosas que hayan optado por una operación de este estilo, algunas celebridades internacionales se han convertido en espejos en los que muchas mujeres se han mirado.



Angelina Jolie

La actriz Angelina Jolie se ha sometió a una doble mastectomía preventiva de cáncer de mama, al sufrir un 87 por ciento de posibilidades de padecer esta enfermedad y un 50 por ciento de desarrollar un cáncer de ovario.

"Mi madre luchó contra el cáncer durante casi una década y murió a los 56 años. Ella vivió el tiempo suficiente para ver al primero de sus nietos y cogerlo en sus brazos. Pero mis otros hijos nunca tendrán la oportunidad de conocerla y la experiencia de saber lo cariñosa y amable que era".

Jolie publicó una carta en 'The New York Time's, en la que hacía pública su operación: "He decidido no mantener mi historia en secreto porque hay muchas mujeres que no saben que podrían estar viviendo bajo la sombra del cáncer. Tengo la esperanza de que ellas, también, sean capaces de obtener pruebas genéticas y que, si tienen un alto riesgo, sepan que tienen opciones", subrayó.



Olivia Newton-John

A la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, célebre por su papel en el musical "Grease", le diagnosticaron su tercer cáncer recientemente. La artista, de 69 años, explicó al canal australiano Channel Seven que los médicos le detectaron un tumor en la base de la columna vertebral. Newton-John ya sufrió un cáncer de pecho en 1992, en la que se le practicó una mastectomía del seno derecho, y en 2013 le descubrieron un tumor en el hombro.



Kylie Minogue

La cantante australiana tuvo que cancelar su gira en 2005 cuando le detectaron que padecía cáncer de mamas. Ese mismo año le extirparon el tumor y tuvo que someterse a fuertes sesiones de quimioterapia. Afortunadamente, Kylie Minogue regresó a los escenarios y ha seguido trabajando en la música. No obstante, los intensos tratamientos le dejaron algunas secuelas, entre las que se comentan que no puede quedarse embarazada.

Anastacia

La cantante estadounidense Anastacia también se sometió a una doble mastectomía tras haberle sido diagnosticado un cáncer de mama por segunda vez.

"Me fue diagnosticado un cáncer de mama por segunda vez este año y actualmente me encuentro en las últimas etapas de mi recuperación tras haberme sometido a una doble mastectomía", afirmó la artista. En el 2003, a la cantante se le diagnosticó por primera vez un cáncer de mama y recibió un tratamiento que ella tildó de exitoso.



Kathy Bates

La actriz estadounidense superó un cáncer de ovario en 2003 y otro de pecho en 2012, por el que tuvo que pasar por quirófano para someterse a una doble mastectomía. "Fue un momento personal de hundimiento", afirma.

La intérprete tuvo que mantener su primer cáncer en silencio: "En 2003, cuando tuve cáncer de ovario, mi agente me recomendó que no hablase de ello a nadie. Incluso mi ginecóloga, cuyo marido trabaja en la industria, me advirtió de que no lo hiciese público por el estigma de Hollywood". En 2012, Bates decidió hacer pública su batalla para normalizar la enfermedad.



Christina Applegate

La actriz Christina Applegate fue diagnosticada de un cáncer de mama que logró superar. Aún así, la intérprete de 'Matrimonio con hijos' decidió realizarse una doble mastectomía, según contó ella misma en una entrevista para el programa 'Today', para "poder tomar control sobre todo".



Sharon Osbourne

La mujer de Ozzy Osbourne se sometió a una cirugía de mastectomía doble con la que logró extraer todos los indicios de cáncer de mama en su cuerpo. Sharon, que ya luchó contra un cáncer de colon, se hizo una prueba genética en la que se le informó de que tenía el gen cancerigeno activado en sus pechos y por esto decidió inmediatamente someterse a esta operación.



Giuliana Rancic

Tras serle detectado un cáncer de mama en 2011, la periodista italiana optó por una doble mastectomía. "Al principio no me quería mirar en el espejo, pero luego vi que no lucía tan mal como había pensado".