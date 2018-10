Aitana se pasa a la literatura

La tinta de mis ojos es el título del primer libro de Aitana Ocaña, ex concursante de Operación Triunfo y una de las voces que más han sonado durante este verano gracias a Teléfono y al exitazo junto a su compañera de edición Ana Guerra, Lo malo.



Con sólo 19 años se ha atrevido a lanzarse al mercado haciendo doblete, por lo que tendrá simultáneamente en el mercado libro y disco y este miércoles, la artista presentaba su primer trabajo ajeno a la música en el que, según la editorial, podremos descubrir "los pensamientos, sueños y deseos de la cantante" y que también incluye dibujos a carboncillo y tinta. Una faceta, la de pintar con lápices y pinceles, que ya demostró en la Academia. No en vano cuando entró había estudiado bachillerato de Artes y pensaba estudiar Diseño.



La cantante describe su libro como "una ventana a mi mundo a través de mis sentidos" y en el, se refleja su desorientación al salir de la Academia "quizá por la poca experiencia que tenía, no sabía con quién hablar. Era lo típico de momento adolescente de 'no me entienden', aunque sí me entendían pero yo no sabía expresar lo que me estaba pasando" y esa forma de expresarlo ha sido a través de este libro.



Bonito mensaje de Cepeda

Un libro, al igual que una canción, trata de transportarte a lugares donde no habéis estado, de entender un mundo interior mil veces más complejo de lo que pensáis y de ver con unos ojos que no son los tuyos. Gracias @Aitanax ... mañana podréis vivirlo. pic.twitter.com/iliYvOuGTz — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 17 de octubre de 2018

El que fuera hasta hace unas semanas pareja sentimental de Aitana,, no ha dudado en felicitar a la joven por la publicación de su libro. Con un bonito mensaje en su perfil de Twitter, el gallego ha dedicado las siguientes palabras a la joven.