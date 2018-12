Beyoncé, en la boda de lujo de la heredera de la mayor fortuna de la India

La cantante estadounidense Beyoncé viajó hasta la India para desplegar su arte ante los invitados a la boda de Isha Ambani, hija del hombre más rico de la India, y Anand Piramal, hijo de otro multimillonario indio, que se celebrará el miércoles por todo lo alto.



Beyoncé subió anoche fotografías a su cuenta oficial de Instagram en las que posa con el set de joyería tradicional indio, grandes pendientes dorados a juego con su "maang tikka" -una suerte de colgante para la cabeza que cae sobre la frente-.





No se olvidó tampoco de la típica cadena de mano,a través de una cadena, también en dorado.La artista de Texas fue solo una de las sorpresas para los asistentes al enlace de la hija del multimillonario Mukesh Ambani, presidente del conglomerado indio Reliance Industries y con una fortuna de más de 43.000 millones de dólares forjada en el sector de la energía.Un elenco indio, entre el que destacóse subió también al escenario para amenizar la jornada en vísperas de la boda, a la que también acude la ex secretaria de Estado norteamericana y excandidata demócrata a la Casa Blanca en las últimas elecciones presidenciales Hillary Clinton.Para el vestuario, en línea con la arquitectura india que la rodeaba en el "book" que colgó, Beyoncé optó por un vestido entallado con abertura hasta la cadera en los colores tradiciones de la novia india: rojo y dorado., con bodis con flecos, pedrería y colores metálicos, según las fotografías y vídeos compartidos por ella misma en Instagram.Al evento no faltaron el cantante estadounidensey su ya esposa, la exmiss mundo y actriz de Bollywood, que se casaron a comienzos de mes en Jodhpur, conocida como la ciudad azul de la India.