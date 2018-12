Famosos 'en guerra' con sus asistentes del hogar

Hace unos días conocíamos la noticia de que María Teresa Campos había sido denunciada por su empleada del hogar durante 15 años, María Silva, por haber sido despedida durante su mes de vacaciones en Perú. Este nuevo caso no hace más que engrosar la lista de desavenencias y luchas en los tribunales entre famosos y exasistentes.

Paulina Rubio, denunciada por maltrato físico



La artista mexicana fue acusada de agredir violentamente a su empleado, Felipe Restrepo Betancur, con golpes, patadas e incluso bofetadas. Al parecer, el enfado monumental de Paulina se desencadenó porque el empleado no le consiguió un asiento de primera clase en un vuelo de Miami.

La cantante siempre negó esta actitud y el asunto terminó en un acuerdo económico que impidió que el pleito fuera a más.

EFE

Shakira, respaldada por la justicia

Shakira fue denunciada por un matrimonio colombiano que trabajó para la cantante colombiana durante once años. Denunciaron haber sido despedidos injustamente. Todo sucedió una noche cuando Shakira le pidió a su empleada que le preparara la cena a las 00:00, algo que no sentó nada bien a la criada, según publicó La Razón.

A partir de ahí y ante las quejas de su empleada, la artista colombiana decidió prescindir de los servicios tanto de ella como de su marido, quienes rechazaron el finiquito que la cantante les ofreció. Finalmente, la demanda fue desestimada por la justicia.

EFE

Naomi Campbell

Es de sobras conocido el mal carácter de la modelo británica. Campbell ha sido demandada en varias ocasiones por sus exempleados acusada de amenazas, agresiones, actos racistas... Uno de los últimos altercados fue con su chófer, que denunció a la top por haberle pegado mientras estaban dentro del coche, y se dio a la fuga, posteriormente.

REUTERS

Jennifer Lopez

J.Lo tuvo que enfrentarse a su exchofer Hakob Manoukian. Primero la denunció por despido improcedente y en vista que no iba a conseguir la cantidad que pedía, chantajeó a la diva del pop para que le pagara 16 millones de euros (20 millones de dólares) a cambio de no revelar información "sensible y personal" que había obtenido mientras trabajaba para ella.

REUTERS

Mónica Cruz

La exasistenta de Mónica Cruz, Yajaira, denunció a la actriz "por despido improcedente" y condiciones de "supuesto calvario laboral". Sin embargo, la hermana de Penélope Cruz también demandó a su exempleada. Finalmente, Cruz y Yajaira llegaban a un acuerdo de dinero para poner fin a la batalla judicial.