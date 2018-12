Las famosas se movilizan tras el asesinato de Laura Luelmo

La aparición del cuerpo sin vida de Laura Luelmo, la profesora de 26 años desaparecida en El Campillo, ha causado una gran conmoción en la sociedad. Miles de mujeres han querido mostrar su repulsa ante esta muerte en sus perfiles sociales.



Entre las imágenes que se han difundido se encuentra una donde se pide un 2019 sin violencia machista, un nuevo año en el que no haya más mujeres y niñas asesinadas. Entre las mujeres que se han sumado a esta propuesta se encuentran varios rostros conocidos de nuestro país que han querido decir basta.



Paula Echevarría ha compartido un mensaje donde expresa todo su dolor y rabia por este nuevo asesinato: "Hasta que no se endurezcan las penas, pero de verdad, hasta que a ningún malnacido le compense hacerle nada a ninguna mujer, esto no tendrá fin.. Quiero salir a la calle cuando, donde y como me de la gana! Quiero que mi hija pueda salir a la calle cuando, donde y como le de la gana! Y así debería ser, así deberíamos salir de casa TODAS! La rabia que he sentido cuando me he enterado de que habían encontrado el cuerpo.. y en las condiciones que lo encontraron.. no puedo explicarlo con palabras...".





también ha subido la misma imagen con este mensaje: "¡DIFUNDIR LA IMAGEN POR FAVOR! No podemos vivir con miedo, ni caminar mirando hacia atrás... Todo mi cariño, amor y fuerza para los familiares y amigos de Laura. No es justo... mucha tristeza".se ha unido a esta lucha por un mundo en el que las mujeres no tengan miedo de no volver a casa: "Basta ya! Basta de que tengamos miedo, antes era de ir andando por la calle a altas horas de la noche, pero ahora hasta salir a correr sola también es un motivo para tener miedo... Es una pena que cuando tenemos una hija ( en mi caso 2) de las primeras cosas que pensamos es que por favor nunca les pase nada. Hay mucho loco/enfermo que son capaces de arruinarle la vida a cualquiera y hacer que las mujeres vivamos con ese miedo constante. Basta ya! Será posible que la justicia por fin ponga mano dura ante estas situaciones y no haya ninguna víctima más? Unos años de cárcel no es suficiente".se sumaba a la protesta en su perfil de Twitter: "Disculpen las molestias, pero nos están asesinando".Y ellos también se han mostrado horrorizados ante esta barbarie. David Bustamante ha compartido el deseo de un 2019 sin violencia machista en su perfil de Instagram.