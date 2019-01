Laura Matamoros confirma su ruptura con Benji Aparicio

Laura Matamoros ha confirmado a la revista SEMANA lo que era un secreto a voces: su relación con Benji Aparicio está rota. La hija de Kiko Matamoros ha concedido una exclusiva a la citada publicación donde habla de los motivos de esta separación, un final en el que ella habría tomado la última palabra.

"La relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un hijo, algo que por otra parte también nos ha limitado mucho", señala la joven influencer.

A sus 25 años, Laura ha vivido con intensidad esta historia que comenzó en octubre de 2017. Tras seis meses de convivencia, Matamoros se marchó a concursar en 'Supervivientes' y a su regreso se quedó embarazada de su pequeño Matías. Un cúmulo de vivencias que ha terminado por romper la relación: "Ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo... Yo creo que también nos ha pasado factura el que haya sido todo tan rápido".

Una ruptura que no separará a Laura de Benji pues comparten lo más importante de sus vidas, su hijo de ocho meses: "Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, Benji es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal".