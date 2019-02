Diez famosos que se sometieron a una operación de cambio de sexo

La sociedad, año tras año, continúa evolucionando. Temas que años atrás eran absoluto tabú hoy en día pueden tratarse con mayor naturalidad. A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, la sociedad actual es más amable en ciertos aspectos. Temas como la homosexualidad o el cambio de género son hoy en día más admitidos por la masa.

Los avances tecnológicos han permitido facilitar la vida de muchas personas cuya identidad de género no se corresponde con su sexo asignado. Estos individuos tienen la posibilidad de ponerse en manos de los profesionales para realizar un cambio de sexo y vivir en paz consigo mismos. Algunos famosos optaron por hacerlo:



Balian Buschbaum

Considerada una de las personas transexuales más bellas del mundo, el alemán Balian Buschbuam se dedicó a los deportes olímpicos antes de su operación. Destacó en los juegos de Sídney 2000, un año antes de pasar por el quirófano.



Caitlyn Jenner

Antes y después de Caitlyn Jenner. Youtube

Exdeportista estadounidense, Caitlyn Jenner obtuvo fama por sus grandes logros en atletismo y el automovilismo. Ahora, es toda una celebridad a nivel mundial por su participación en el programa 'Keeping Up with the Kardashians'.



Jenna Talackova

Jenna Talackova antes y después. Youtube

La modelo y presentadora canadiense se proclamó ganadora del Miss Vancouver 2012 y representó a Canadá en el certamen Miss Reina Internacional 2010 en Tailandia donde terminó en el puesto 10.



Bibiana Fernández

Bibiana Fernández. EFE

Conocida antes como Bibi Andersen, Bibiana Fernández, es una actriz, cantante, presentadora de televisión y tertuliana. Hija de malagueños, Fernández nació en Tánger y fue una de las primeras transexuales en alcanzar la fama en España. Con el director Pedro Almodóvar lanzó su carrera definitivamente a la fama, aunque antes ya había logrado popularidad con la película 'Cambio de sexo'.



Chaz Bono

Antes y después de Chaz Bono. Youtube

El hijo de la cantante, actriz y celebridad televisiva estadounidense, Cher, es un activista en la defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Chaz Bono tuvo que soportar desde muy joven el peso de la fama apareciendo en el programa de sus padres 'The Sonny & Cher Comedy Hour'. Decidió pasar por los quirófanos en el año 2010.



Carla Antonelli

Carla Antonelli. Joxe Aleixandre

Carla Antonelli es el nombre artístico de la actriz, política y activista de los derechos LGTB Carla Delgado Gómez. En los años 70 y 80 Antonelli ya luchaba porque se reconociesen los derechos LGTB y pedía una mayor tolerancia. En 2011 se convirtió en la primera mujer transexual en acceder al cargo de diputada.



Dana International

Dana International. Youtube

Sharon Cohen, conocida profesionalmente como Dana International, es una cantante y compositora israelí de música pop. La estrella del Orgullo Gay, participó en el festival de Eurovisión para Israel en el año 1998.



Lili Elbe

Lili Elbe es considerada la primera mujer transexual de la historia. Nació en Dinamarca en el año 1882 con el nombre de Einar y en 1920 fue la primera persona en someterse a una operación de cambio de sexo en Alemania. Su historia saltó a la gran pantalla con la película protagonizada por Eddie Redmayne 'La chica danesa'.



Candis Cayne

Candis Cayne. ShutterStock

Candis Cayne es una de las actrices transexuales más famosas de Hollywood. La actriz se sometió a la operación de cambio de sexo en 1996.



Cristina Ortiz 'La Veneno'

Cristina Ortiz 'La Veneno'. Archivo

Nacida en Almería en 1964 Cristina Ortiz fue una 'vedette' transgénero, cantante y actriz que pasó a la fama por sus apariciones en diferentes programas televisivos. Tuvo una turbulenta vida en la que ingresó en prisión por estafar al seguro y tuvo que trabajar ejerciendo la prostitución. A finales de 2016, aproximadamente un mes después de publicar su biografía, su novio la encontró en el sofá con marcas de violencia y nada se pudo hacer por salvar su vida.