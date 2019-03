Bisbal: "Elena Tablada nunca ha protegido la intimidad de nuestra hija"

David Bisbal premiado este jueves en Tenerife en una noche de lo más especial para él. A punto de ser padre junto a Rosanna Zanetti, el almeriense quiso hablar claro de la polémica que rodea a su ex, Elena Tablada.

Felicidades por el premio.

Muchas gracias, aquí estamos. Yo recién llegado de Los Ángeles, no he tenido tiempo de descansar pero contento porque los premios Dial siempre son bonitos.

Tienes seis días que nos lo has chivado en Instagram.

Tengo reuniones, tengo que preparar algunas cosas pero me van a saber a gloria. Imagínate que después de la gira de Estados Unidos, tuve un día de descanso, grabé dos días seguidos y el fin de semana 'La Voz Kids', luego un lunes libre, luego martes y jueves grabaciones, me fui a Los Ángeles y ahora estoy aquí. Necesito descansar.

No te queda nada.

Ya me queda poco.

Todo programado para que el parto te pille aquí.

Hombre, por supuesto. Tengo mis momentos de descanso y estaré trabajado pero disfrutando.

¿El nombre lo sabemos ya?

Hombre por supuesto, los padres lo saben.

¿Cómo está Rosanna?

Rosanna está muy guapa, la verdad es que sí, muchas gracias por todo, estamos muy contentos.

Se comentó que no te llevabas muy bien con Alejandro Sanz.

Lo voy a decir una vez porque ya lo he dicho, eso es falso. Nos partimos de risa. A lo mejor puede ser que sea el deseo de alguien pero nos partimos de risa.

¿También es de risa la demanda?

Os voy a decir una cosa, los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates, por eso digo, hay que tener cuidado en ese sentido. Sí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores, es porque previamente yo ya he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija que no lo ha hecho nunca. Una cosa muy importante, yo no he dicho jamás que la madre ni la familia de la madre de mi hija no pueda poner fotos de la niña, lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor.

¿Que no hable de Ella?

Que no hable de Ella, que no la asocie a marcas, punto. Nada más que eso.