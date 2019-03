Jennifer López y Alex Rodríguez, rumores de infidelidad antes de su boda

Jennifer López debería estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida después de que Alex Rodríguez le pidiera matrimonio con un impresionante anillo de diamantes, sin embargo el momento se ha visto enturbiado con las acusaciones que acusan al jugador de béisbol de haber sido infiel a la cantante.

Primero fue Jose Canseco, exjugador de béisbol, quien aseguraba que Rodriguez había mantenido relaciones sexuales con su mujer, pero ella no tardó en pronunciarse al respecto y negar los hechos. Y cuando creíamos que Jennifer ya podía respirar tranquila y volver a presumir su amor, sale a la luz Zoe Gregory para hacer pública su supuesta historia con el futuro marido de la estrella internacional. Zoe Gregory es una modelo de Playboy británica que asegura que Alex ha estado mandándole mensajes de alto contenido sexual desde el pasado mes de diciembre, por lo que la modelo ha querido avisar a la cantante. "JLo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para pedirle matrimonio a ella, a mí me pedía que le enviara vídeos sexuales, que nos liáramos y que le consiguiera a otras chicas. No es justo que haga esto", asegura Gregory. Además, la modelo va más allá y ha declarado que Rodriguez incluso le envió una foto de su miembro viril e invita a Jlo de que si quiere prueba se ponga en contacto con ella.

Por ahora ni Alex ni la cantante se han pronunciado al respecto, pero una fuente cercana a la pareja ha declarado a Us Weekly que: "ya ha escuchado todas esas acusaciones de infidelidad en el pasado y nunca ha permitido que le afectaran. Ella confía en Alex y en su amor".