Así es el nuevo novio de Chenoa, un reputado urólogo

Chenoa prefiere guardar silencio cuando le preguntan por su nuevo amor, Miguel Sánchez Encinas. Con un brillo especial en la mirada y una gran sonrisa en el rostro, Chenoa salió rápidamente de las instalaciones de 'Zapeando' para volver a casa después de un duro día de trabajo. Con maleta en mano, la cantante se subió en el coche que le estaba esperando y no abrió la boca para explicar cómo se encuentra con este amor que le ha devuelto la alegría.

El hombre que ha conquistado el corazón de la cantante es jefe del Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos. Además, es aficionado al running y hacer muchos viajes. Parece que la cantante ha encontrado de nuevo el amor y vive esta relación con mucha ilusión.

La cantante sigue cosechando éxitos no solo en su vida sentimental ya que en la profesional no tiene queja alguna. Su último single 'A mi manera' ha supuesto una revolución entre todos sus fans.

Además, Chenoa está trabajando como jurado en 'Tu Cara me suena' compaginando con sus intervenciones como colaboradora en 'Zapeando,' donde la vemos cada día más a gusto entre todos sus compañeros. Lo cierto es que la cantante de 'Cuando tú vas' no puede quejarse de su vida en estos momentos porque está repleta de amor y de trabajo, por lo que podemos considerar como uno de los mejores momentos de la vida de Chenoa.