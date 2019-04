Ana Obregón: "Mi hijo me ha dado una lección de vida"

Un año más la peña periodística Primera Plana ha hecho entrega de los premios Naranja y Limón. Y lo hizo con sus premiados de este año Kiko Matamoros, Pablo Casado, Ana García Obregón y José Ortega Cano, que acudió a la cita muy bien acompañado por su mujer Ana María Aldón.

Además de los premiados también otros rostros conocidos acudieron a la cita, como fue el caso de Rosa Valenty, Sandra Golpe, Marilí Coll, Conchita Pérez, Carmen Tomás y algunos de los protagonistas de la exitosa película Campeones.

Antes de comenzar la gala, Ana Obregón nos habló de cómo había vivido estos intensos 12 meses y lo feliz que estaba con el premio: "Este ha sido un año en el que he intentado, a pesar del momento que estoy viviendo por mi hijo, he intentado tener el mayor respeto y el mayor cariño. Entonces me dan por eso el Premio Naranja y yo les daré también un Premio Naranja a la prensa, por el cariño y por el respeto".



"La que está orgullosa soy yo"



Un buen momento que lleva después de la tormenta: "Hace un año que comenzamos el calvario, gracias a Dios y gracias a oncólogos maravillosos, a los tratamientos y gracias a investigadores, que son los que curan el cáncer porque investigan y dan solución. Gracias a ellos, todo va fenomenal". Además, Ana quiso mostrar el orgullo que siente por su hijo Aless: "La que está orgullosa como madre soy yo, mi hijo me ha dado una lección de vida. Con 25 años ha afrontado esta enfermedad tan dura, de una forma de luchadores".

Una felicidad que también dejó patente en su discurso de agradecimiento: "Cuando diagnosticaron a Álex el cáncer nos hubiera gustado llevarlo en silencio y una revista nos pilló. Ahora le tengo que dar las gracias porque creo que el ejemplo que ha dado mi hijo, la lección de vida a muchas personas que están pasando lo mismo, ha sido tan bonito haberlo hecho público y recibir el cariño, el respeto y los ánimos que de verdad que nos han dado la vida".