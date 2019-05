Schwarzenegger, agredido en Sudáfrica con una patada voladora

El actor estadounidense de origen austriaco Arnold Schwarzenegger sufrió una brutal agresión este sábado en un acto público en Sudáfrica, aunque, como confirmó él mismo posteriormente, no sufrió ninguna lesión de importancia y se encuentra bien.





Schwarzenegger participaba en la Arnold Classic Africa, una cita para culturistas que incluye actuaciones deportivas de todo tipo, y se encontraba saludando y grabando vídeos con el público cuando un hombre le atacó por la espalda lanzándole una patada voladora.



El agresor apenas consiguió desplazar unos centímetros al actor y exgobernador de California, y fue reducido inmediatamente después por miembros de la seguridad del evento.



El propio Schwarzenegger se encargó de tranquilizar a sus seguidores poco después, incluso compartiendo otra perspectiva de la agresión.



"Gracias por preocuparos, pero no hay nada de qué preocuparse", escribió en Twitter. "Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede mucho. Solo me di cuenta de que me habían pateado cuando vi el vídeo como vosotros. Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat", explicó.



Y, posteriormente, añadió otro comentario con el nuevo vídeo: "Y si tienes que compartir el vídeo (lo entiendo), elige uno borroso en el que no esté gritando para que no llame la atención. Por cierto ... ¿Bloquear o cargar?".





And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn't get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA