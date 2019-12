Los desastres amorosos más sonados que dejó 2019

El 2019 llega a su fin. Un año cargado de amor y de desamores que han dejado algún que otro corazón solitario entre nuestras celebs nacionales e internacionales. Así muchos desearán que dé comienzo el 2020 para olvidar este año que se termina.

Un claro ejemplo es el de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez. La pareja ha vivido un diciembre horribilis después de la publicación de las fotos del empresario con la actriz Marcia Di Lele, conocida por ser exnovia de Kiko Rivera. Las imágenes de este affaire provocaron que Ágatha se escapase a París donde buscó refugio ante la tormenta mediática que se le avecinaba.

Finalmente, la diseñadora ha decidido darle una segunda oportunidad a su historia de amor con el dueño de desguaces La Torre. Aunque su hija Cósima mostró su disconformidad con esta decisión, parece que nada ni nadie va a impedir que Ágatha y Luis Miguel entren en el 2020 juntos.

Otra pareja que no ha vivido su mejor final de año ha sido la formada por Cayetano Rivera y Eva González. La polémica que ha asolado este matrimonio ha llevado al torero ha anunciar que tomará medidas legales: "Yo creo que está todo clarísimo. Si se creen que la justicia es tonta y que no sabe que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se han estado haciendo sobre mi persona, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo. No van a ser los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga responsabilidad: fotógrafo, redactores, colaboradores, directores de programa que son también directores de contenido... voy a denunciar a todo aquel que tenga responsabilidad con este tema. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí y que atentan contra mi honor y contra mis derechos fundamentales. No lo pienso dejar pasar".

Aunque los rumores de crisis sobrevuelan la pareja, Eva ha pedido tranquilidad y serenidad ante todas las informaciones que están apareciendo.

Otra crisis que amenazó la estabilidad de una de las parejas más queridas de Instagram fue la que azotó a Marta Pombo y su ya marido, el empresario Luis Giménez. La aparición de unas fotografías que supuestamente probaban una infidelidad de él, y la ausencia de imágenes de la pareja antes de su boda hicieron saltar todas las alarmas.

La hermana de María Pombo salió al paso con un contundente vídeo en sus stories donde insultaba a aquellos que se habían metido con su marido. Arrepentida, la influencer borraba rápidamente el vídeo y pedía perdón por las formas. Una situación crítica que no le impidió celebrar su boda por todo lo alto unas semanas después.

Rupturas que nos dejaron con el corazón 'partío'

Alejandro Sanz y Raquel Perera han decidido dar por finalizada su relación de más de diez años. Dos hijos en común y una serie de empresas que han tenido dividir ahora que cada uno hace su vida por separado.

Mientras Raquel se ha refugiado en los suyos para superar esta ruptura, Alejandro ha encontrado de nuevo el amor en la artista cubana Rachel Valdés. Sus fotos en la playa y su beso en los Grammy Latinos sirvieron para oficializar esta nueva relación.

Otra pareja que se ha roto y que ha encontrado el amor por separado es la de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. La pareja anunciaba su separación este verano después de la aparición de unas fotos de la cantante con la bloguera Kaitlynn Carter en el Lago de Como. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y causaron un gran revuelo.

Tras vivir una corta -pero intensa- relación con la ex de Brody Jenner, Miley ha vuelto a probar suerte en el amor con el cantante australiano Cody Simpson. Por su parte, el cuñado de Elsa Pataky ha comenzado una nueva relación con la modelo Gabriella Brooks.

Los finales más mediáticos de nuestro país

Si hablamos de finales inesperados y mediáticos no podemos olvidar la ruptura de Blanca Suárez y Mario Casas. Dos años después de iniciar su romance, la pareja decidía empezar caminos por separado. Nadie esperaba este desenlace de una de las parejas más queridas de nuestro país.

Los primeros rumores llegaron cuando Mario no felicitó públicamente a Blanca por su cumpleaños. Más tarde, el propio actor confesó que se encontraba feliz en esta nueva etapa como soltero.

También nos dejó en shock el final de la relación de Laura Matamoros y el influencer Daniel Illescas. Su amor (patrocinado) acabó por sorpresa para sus fans y seguidores, nadie esperaba que tras meses demostrando públicamente su amor en redes fuesen a romper de la noche a la mañana. Aún así, la hija de Kiko Matamoros parece que se ha vuelto a acercar al padre de su hijo, el chef Benji Aparicio... ¿habrá segunda oportunidad?

Y la que ha sido todo un boom que continúa a día de hoy es la de Gloria Camila y Kiko Jiménez. El asesor de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se sentó en el plató de su programa para acusar a su pareja de infiel. Aunque ella ha mantenido un escrupuloso silencio durante todos estos meses, Kiko y su actual pareja, Sofía Suescun, no han dejado de hablar de ella en todos los programas que han pisado.

Irina Shayk y Bradley Cooper

Una separación comparable al shock mundial que causó la de Angelina Jolie y Brad Pitt es la de Irina Shayk y Bradley Cooper. Después de dar la bienvenida a su hija Lea, nada hacía presagiar que sus caminos se separarían este verano.

Los rumores de infidelidad del actor y director con Lady Gaga, protagonista de su película Ha nacido una estrella, pusieron el punto de mira en la intérprete de Shallow. Una información que la propia Gaga desmintió rápidamente.

Toñi Moreno y Rosana, Sandra Barneda y Nagore Robles

Toñi Moreno ha vivido un año de altibajos personales. La presentadora celebra la llegada del Nuevo Año embarazada de su primera hija, una gran ilusión que no compartirá con Rosana, la que era su pareja hasta hace unos meses.

También se comerá el turrón sin chica Sandra Barneda. La periodista y escritora daba por finalizada su relación con la comentarista Nagore Robles después de muchos años juntas. Un final que no les ha impedido continuar siendo amigas.