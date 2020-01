Críticas a Elena Tablada por su 'bebé en el horno' en el Monumento al Holocausto

Elena Tablada ha querido comenzar el año muy lejos de nuestro país. La diseñadora ha puesto rumbo a Berlín para dar la bienvenida al 2020 junto a su marido, el empresario Javier Ungría. Un auténtico viaje de placer que les ha llevado a visitar alguno de los monumentos más importantes de la capital alemana.



Así, Elena ha querido hacerse una foto en el Monumento al Holocausto de Berlín donde se rinde homenaje a todos los judíos asesinados en Europa. Un escenario donde la ex de David Bisbal ha decidido subir a Instagram una foto de ella misma con el hashtag 'babyintheoven' (bebé en el horno).



Unas palabras que no han pasado desapercibidas en redes sociales, pues muchos consideran que esta etiqueta está fuera de lugar dado el sitio donde se ha tomado la foto, y la carga histórica que tiene.



En Twitter, la imagen ha corrido como la pólvora comparándola a otras situaciones como la de José Manuel Parada en el entierro de Camilo Sesto cuando puso de hashtag #muerte, o a la despedida de Juan Camus a su padre con su #Cosmetics.



Un descuido para Elena Tablada que seguro que no ensombrece su viaje tan especial y romántico a Berlín.