Aitana y Miguel Bernadeu, su foto más romántica

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau están disfrutando al máximo del momento tan especial que están viviendo. La pareja ya no esconde públicamente su amor, una relación que comenzó de la forma más discreta posible.



Y es que, aunque en un primer momento no quisieron confirmar su relación, la cantante y el hijo de Ana Duato no han podido evitar gritar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren.



Aprovechando el gran momento profesional que están viviendo, Aitana emprenderá próximamente su gira por España y el actor estrenará la tercera temporada de Élite, la catalana ha querido presumir de su relación con una bonita foto que ha colgado en su perfil de Instagram.





Una imagen que demuestra que lo de Aitana y Miguel Bernardeau va para largo. ¡Qué viva el amor! Pincha aquí para ver la foto.