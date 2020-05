Megan Fox y Brian Austin se separan tras diez años de matrimonio

Brian Austin y Megan Fox han decidido poner punto y final a su historia de amor tras diez años de matrimonio. El propio actor ha sido el encargado de confirmar su separación este pasado lunes en su propio podcast titulado 'Context'.

Austin ha salido al paso de las imágenes que salieron hace unas semanas de su ya exmujer junto al rapero Machine Gun Kelly. El actor de 'The Beverly Hills, 90210' comenzaba su programa de radio explicando que desde hace un año su matrimonio se encontraba en la cuerda floja.

Todo comenzó cuando Megan Fox se marchó fuera del país para rodar la película 'Midnight In The Switchgrass' junto a Bruce Willis y el rapero de 30 años. "Las cosas no cambiaron", explicaba Brian de cuando su mujer regresó a su hogar.

El actor señaló que Megan se tomó un par de semanas para "recuperar poco a poco su vida en Estados Unidos" después de tener una discusión sobre el futuro de su relación.

Un verdadero punto de inflexión en el que Megan Fox se dio cuenta de que algo no iba bien en su vida: "Ella dijo: 'Me di cuenta cuando esta fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y que me gustaba estar conmigo mismo durante toda esta experiencia, creo que esto significa que algo no va bien".

Una confesión que dolió mucho a Brian Austin pero contra la que no tenía nada que hacer: "Me quedé en shock y molesto con esto pero no podía estar enfada porque ella no había pedido estar de esa manera. No fue su elección, simplemente ella fue honesta con sus sentimientos. Hablamos más sobre este tema y dijimos de separarnos por un tiempo".

Finalmente la pareja ha decidido dar carpetazo a su relación y poner punto y final a un matrimonio que les ha dado tres hijos: Journey River, de 3 años; Bodhi Ransom, de 6; y Noah Shannon, de 7.