Carmen Lomana desvela en Instagram su look estrella

Carmen Lomana lleva años ejerciendo como icono de moda y glamour. Durante este confinamiento, la empresaria ha subido muchos post en su perfil de Instagram. Vídeos en los que nos ha mostrado rincones de su casa, sus bolsos preferidos, sus mejores atuendos y reflexiones que nos han dejado con la boca abierta. Una mujer que no agacha la cabeza por nada y que mira de frente antes las diversas situaciones de su vida. Camaleónica, capaz de adaptarse a las necesidades de cada tiempo.



En una de sus últimas publicaciones en Instagram ha mostrado uno de sus mejores conjuntos, desvelando así cuál es la vestimenta y la marca con la que se siente más cómoda y elegante.





Se trata de uny es aunque hayan pasado 16 años ya de ese look tan total, Carmen Lomana asegura que esta firma no pasa de moda y alardea de la elegancia que tienen todos sus diseños. Tres imágenes recopiladas en un collage que nos ha dejado con la boca abierta, y es que es verdad que. "Chanel for ever! Colección 2004 y está tan estupendo! Por Chanel no pasan los años" están eran las palabras que elegía la empresaria para mostrar uno de sus look estrella.Como bien sabemos, Carmen Lomana, así como a la estética. Muchos son los cuidados faciales que lleva a cabo para estar siempre con el mejor de sus rostros.Además de subir fotografías de sus posados en los photocalls, Carmen ha estado muy activa durante el confinamiento subiendo. Además, también ha recordado momentos publicitarios que ha realizado a lo largo de su vida.Y es que así es ella, camaleónica como decíamos antes Lo mismo sube una fotografía de un look que le fascina, que un plato de la comida del día, o incluso un posado en la playa al estilo Ana Obregón. Por eso la empresaria tiene tantos seguidores,y es que detrás de esa fachada de elegancia y glamour, Carmen demuestra día tras día que es lo más natural que te puedes encontrar.